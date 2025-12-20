Consejos básicos para pagar un décimo por Bizum y evitar problemas si toca

Se acerca el día donde todos los españoles esperan impacientes a que el bombo saque el número que llevan, pero cómo todo, la forma de pagar y cobrar la Lotería de Navidad también se adapta a los nuevos tiempos. Con el auge de los pagos digitales, Bizum ha ganado protagonismo entre quienes comparten décimos o gestionan pequeños premios.

De hecho, Loterías y Apuestas del Estado ya permite cobrar premios inferiores a 2.000 euros a través de esta plataforma, convirtiéndose, según el organismo, en el primer comercio físico en España en ofrecer esta opción para premios menores.

Ante el gran auge de compartir décimos y pagar participaciones con el móvil, se intenta dar de esta forma una respuesta. Solo en diciembre del año pasado, Bizum superó los 28 millones de usuarios y registró más de 100 millones de operaciones, muchas de ellas vinculadas a la campaña navideña.

Consejos básicos para pagar un décimo con seguridad

El uso masivo de Bizum también obliga a extremar la precaución. Expertos en tecnología y ciberseguridad recomiendan seguir algunas pautas sencillas para evitar problemas:

Detallar bien el concepto del pago : conviene incluir el número del décimo y la cantidad aportada, para que quede claro que se trata de una participación concreta.

Comprobar el destinatario antes de enviar el dinero y asegurarse de estar conectado a una red segura, evitando wifis públicas.

Mantener la app bancaria actualizada y con sistemas de verificación en dos pasos.

Guardar el justificante del pago y compartirlo con el resto de participantes, por ejemplo, a través de WhatsApp.

Además, puede ser útil dejar constancia por escrito, aunque sea de forma informal, de quién participa en el décimo, cuánto aporta cada uno y cuando se ha realizado el pago. Este tipo de acuerdos puede evitar malentendidos si el número resulta premiado.

Las propias aplicaciones de pago permiten dividir gastos o reclamar importes pendientes, una función práctica para grupos que comparten décimos y quieren mantener un registro claro de los movimientos.

Eso sí, conviene desconfiar de solicitudes de dinero inesperadas. El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha alertado de estafas habituales en estas fechas, como el llamado "Bizum inverso", en el que el estafador envía una petición de pago haciéndose pasar por otra persona.

¿Cómo se cobran los premios?

Si el premio es inferior a 2.000 euros, puede cobrarse en cualquier administración de Loterías, tanto en efectivo como mediante Bizum. Para premios iguales o superiores a esa cantidad, el cobro debe realizarse en las entidades bancarias autorizadas y todos los titulares del décimo deberán identificarse.

En el caso de los décimos comprados por el canal online oficial, los premios pequeños se ingresan directamente en la cuenta de juego del usuario. Si se trata de un premio mayor, el importe se transfiere a la cuenta bancaria indicada, una vez verificados los datos tras el sorteo.