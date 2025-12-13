Qué hacer si tu décimo se estropea o se rompe antes del sorteo: así debes actuar para no perder tu premio

A medida que se acerca el sorteo de la Lotería de Navidad, muchas personas revisan sus décimos y descubren que uno de ellos está roto, manchado o deteriorado. Aunque este tipo de situaciones genera preocupación, lo cierto es que un décimo dañado no pierde validez automáticamente, y en la mayoría de los casos puede verificarse y cobrarse sin problemas si resultara premiado. La clave está en actuar correctamente antes del sorteo.

LOTERÍA DE NAVIDAD El Sorteo de la Lotería de Navidad se celebra en España cada 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, donde los niños de la Escuela de San Ildefonso cantan los números y premios durante el sorteo. Es una tradición muy popular en la que millones de personas participan con la esperanza de ganar "El Gordo" o parte del famoso premio mediante participaciones. Este sorteo es conocido por repartir grandes cantidades de dinero y por su carácter social, ya que muchas personas compran décimos juntos. Leer más

¿Un décimo roto es válido?

Un décimo estropeado sigue siendo válido siempre que se puedan identificar los datos esenciales: número, serie, fracción, el sello o código de la administración y los elementos de seguridad característicos del papel oficial. Si estos datos siguen siendo legibles, el décimo conserva su validez y no se pierde el derecho al premio.

Cuando el daño es leve —como una esquina rota, alguna arruga, un pequeño corte o manchas superficiales— lo más recomendable es no manipularlo más. No debe pegarse con celo ni con ningún adhesivo, ya que esto podría dificultar su comprobación. Lo ideal es guardarlo en una funda de plástico rígida para protegerlo hasta que llegue el día del sorteo.

Si el deterioro es mayor, por ejemplo si el décimo está rasgado en varias partes, muy arrugado, parcialmente mojado, quemado o con la tinta corrida, el siguiente paso es acudir a una administración de Loterías y Apuestas del Estado. Desde allí enviarán el billete a la Sociedad Estatal de Loterías (SELAE), donde técnicos especializados comprobarán su autenticidad analizando el papel, los códigos de seguridad y los datos visibles. Una vez verificado, el portador recibirá un justificante y podrá cobrar el premio sin inconvenientes si el número resulta ganador.

Incluso en casos extremos, como décimos que han pasado por la lavadora, han sufrido un incendio o se han roto completamente, es posible que SELAE pueda reconstruirlos siempre que quede alguna parte identificable.

En estas situaciones, se recomienda acudir también a una comisaría o directamente a una administración para que el incidente quede registrado y pueda iniciarse el proceso de verificación.

Compartir un décimo con familiares o amigos: guarda pruebas

Si el décimo está compartido, conviene conservar cualquier prueba previa que demuestre la participación de varias personas: fotos del décimo, mensajes de WhatsApp, Bizums o transferencias. Estas evidencias pueden ser fundamentales en caso de deterioro o en caso de que finalmente el décimo resulte premiado.

¿Cómo cobrar un décimo deteriorado?

En cuanto al cobro, un décimo deteriorado se cobra exactamente igual que uno en perfecto estado una vez que SELAE confirma su validez. Los premios de menos de 2.000 euros pueden cobrarse en cualquier administración, mientras que los de mayor cuantía deben gestionarse a través de bancos autorizados y las entidades colaboradoras.