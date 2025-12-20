El método casero que triunfa en redes para limpiar toda la casa

Un vídeo publicado en TikTok ha vuelto a situar al vinagre blanco como uno de los productos estrella para la limpieza del hogar. En esta ocasión, es la creadora de contenido Lucía Lipperheide, a través de la cuenta @homes.styles, quien detalla una serie de trucos prácticos para eliminar malos olores y suciedad en lavavajillas, lavadora, radiadores y textiles, utilizando mezclas sencillas y de uso habitual en muchas casas.

El vinagre blanco como aliado contra los malos olores

En el vídeo, Lucía explica cómo el vinagre blanco puede utilizarse para combatir los olores persistentes en distintos electrodomésticos. Uno de los primeros consejos se centra en el lavavajillas. "Si tu lavavajillas huele mal, espolvorea bicarbonato. Introduce un vaso de vinagre blanco", señala en el audio.

Según explica, basta con realizar "un ciclo corto" para que se vayan "todos los malos olores, además de mantenerlos limpios". Se trata de una combinación habitual en limpieza doméstica que, según la creadora, ayuda a mantener el interior del electrodoméstico en mejores condiciones.

Cómo eliminar el mal olor de la lavadora

Otro de los trucos que más atención ha generado es el destinado a la lavadora, un electrodoméstico donde los olores pueden acumularse con facilidad. "Si tu lavadora huele mal, coge una esponja en vinagre blanco y échale 15 gotas de árbol de té", explica Lucía Lipperheide.

Recomienda poner el electrodoméstico en marcha "con un ciclo corto a alta temperatura". Asegura que con este mátodo "desaparecerán todos los malos olores". Asimismo, explica que "el árbol de té te dejará buen olor" y mantendrá la lavadora y la ropa con un agradable aroma. En el vídeo, la creadora también insiste en la importancia de la temperatura para potenciar el efecto de la mezcla.

Una mezcla para radiadores y otras superficies

El vinagre blanco también tiene su espacio en la limpieza de zonas menos visibles del hogar, como los radiadores. "Para quitar toda la suciedad de los radiadores, una mezcla de una taza de agua y una taza de vinagre", detalla en el vídeo.

A esta solución añade un ingrediente más: 15 gotas de árbol de té. Según explica, esto permite que se adhiera mejor toda la suciedad y que todo quede perfectamente limpio. Además, subraya que esta fórmula no se limita solo a los radiadores, ya que "esta fórmula la puedes utilizar para limpiar otras zonas de tu casa".

El cuidado de las toallas de ducha

En el vídeo también hay espacio para los textiles del hogar, especialmente las toallas. Para su limpieza, Lucía recomienda una fórmula diferente. "Para limpiar tus toallas de ducha, hazlo con una taza de percarbonato", explica.

Además, aconseja añadir "unas pelotas al tambor", ya que, según indica, "esto hará que no se apelmacen las toallas". Otro detalle importante es la carga de la lavadora: "Asegúrate de que no está el tambor lleno, ya que si no, no se limpiarán bien", informa a sus seguidores.

A esta mezcla se suma de nuevo el vinagre blanco: "Añade una taza de vinagre y tu detergente habitual", concluye en esta parte del vídeo.

Un truco para la cocina mientras se cocina

El último consejo se centra en uno de los problemas más comunes del día a día: los olores de la cocina. "El vinagre funciona muy bien para eliminar los malos olores de la cocina mientras cocinamos", afirma la creadora.

Según explica, este sencillo gesto "hará que tu casa huela mejor", reforzando la idea de que el vinagre blanco puede utilizarse más allá de la limpieza directa, también como apoyo para mantener un ambiente más agradable en el hogar.