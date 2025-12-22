Así saben los ladrones en qué coche hay un portátil o móvil

Aparcar el coche en la calle y dejar dentro una tablet, un portátil o incluso un móvil, aunque no estén a la vista, es una práctica más arriesgada de lo que creemos. Todos sabemos, o creemos saber, que no hay que dejar objetos de valor dentro del vehículo, pero muchas veces pensamos, si lo meto en el maletero o lo escondo debajo del asiento no pasa nada. El problema es que los ladrones no necesitan ver lo que hay dentro.

Hoy en día cuentan con métodos sofisticados que les permiten detectar si hay dispositivos electrónicos sin necesidad de abrir el coche. Así lo advierte la Guardia Civil en un vídeo que publicó en redes sociales, donde un agente explica de forma clara cómo logran los ladrones identificar qué coches contienen dispositivos de valor, aunque no estén a la vista. Detectan señales Bluetooth o Wi-Fi activas.

Uno de los métodos más comunes consiste en rastrear las conexiones inalámbricas que emiten estos dispositivos. "Llevar conectado Bluetooth o Wi-Fi en estos dispositivos permite que el delincuente con su móvil y una simple búsqueda de dispositivos pueda localizar que dentro del vehículo existen este tipo de aparatos", explica un agente de la Guardia Civil en el vídeo. Aunque no estén visibles tablets portátiles y móviles que tienen activadas sus conexiones, pueden delatar su presencia a través de estas señales, lo que facilita que los ladrones actúen de forma selectiva.

También usan detectores de baterías de litio. Además de buscar conexiones activas, los delincuentes disponen de herramientas más sofisticadas capaces de detectar baterías de litio presentes en la mayoría de los dispositivos electrónicos. Estas herramientas permiten localizar la presencia de aparatos aunque estén completamente apagados o sin emitir señales inalámbricas. Esta técnica, menos conocida para el público en general, es cada vez más utilizada por bandas organizadas que se especializan en robos rápidos y dirigidos a vehículos concretos.

¿Qué hacer para evitar este tipo de robos?

La recomendación principal es no dejar ningún objeto de valor dentro del coche ni siquiera oculto en el maletero. Para evitar este tipo de robos, lo mejor es que te lleves todos los objetos de valor para que tengas y no dejes nada dentro del vehículo, señala el agente de la Guardia Civil.

Incluso desconectar las conexiones inalámbricas o apagar los dispositivos no garantiza que pasen desapercibidas, por lo que más seguro es llevárselos siempre consigo.