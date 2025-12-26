El secreto para que la flor de Pascua no acabe en la basura y dure todo el año

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, las flores de Pascua –o Poinsettias– vuelven a convertirse en protagonistas de escaparates y salones. Su intenso color rojo anuncia la Navidad y, aunque muchas acaban en la basura al finalizar las fiestas, esta planta puede sobrevivir y florecer de nuevo si se le presta la atención adecuada.

Originaria de México, la Euphorbia pulcherrima ha encontrado un lugar privilegiado en los hogares españoles. A pesar de que solemos pensar que sus brácteas rojas son flores, en realidad son hojas modificadas que protegen a las verdaderas flores: pequeños puntos amarillos situados en el centro. En su hábitat natural puede convertirse en un arbusto de hasta cinco metros de altura y, aunque es una especie de climas cálidos, también puede mantenerse en interior durante los inviernos más fríos.

Mantenerla viva tras las fiestas

La ubicación es clave. Si la temperatura exterior es baja, lo mejor es mantenerla dentro de casa, en un espacio bien iluminado, pero protegida de corrientes de aire y alejada de fuentes de calor como estufas o radiadores. El ambiente seco perjudica la planta, por lo que pulverizar sus hojas puede ayudar si la calefacción está encendida.

En cuanto al riego, el suelo debe mantenerse húmedo sin llegar al encharcamiento. Para evitar dañar la planta mojando sus hojas, se recomienda regarla por inmersión: colocar la maceta sobre un recipiente con agua templada durante unos 15 minutos y retirarla después para que escurra correctamente.

Cuidados para que vuelva a florecer

Superada la Navidad, comienza la fase de mantenimiento. A finales de enero suele quedarse sin hojas, momento idóneo para la poda. Se deben recortar los tallos y dejarlos a unos 10 centímetros del sustrato. Su savia puede ser irritante, por lo que conviene usar guantes y sellar los cortes con un poco de cera caliente.

Durante el invierno tardío, la planta necesita un periodo de reposo con riegos más espaciados y lejos del calor directo. Con la llegada de la primavera, es aconsejable trasplantarla a una maceta más grande y renovar el sustrato. Si se fertiliza, los nuevos brotes se fortalecerán y la planta crecerá con más vigor.

Para lograr que en diciembre recupere sus brácteas rojas, necesitará un tratamiento especial desde finales de septiembre o principios de octubre: deberá permanecer entre 12 y 14 horas al día en completa oscuridad. Se puede cubrir con una caja, plástico opaco o una campana con revestimiento reflectante durante las tardes y noches.