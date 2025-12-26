La comisión de fiestas de Villamanín vendió más papeletas del Gordo de las que tenía

La Comisión de Fiestas de Villamanín, en la provincia de León, se enfrenta a una situación crítica tras el sorteo de la Lotería de Navidad al haber vendido más participaciones del número 79.432, agraciado con el Gordo, de las que correspondían a los décimos comprados oficialmente, lo que ha generado un descuadre de varios millones de euros y una creciente incertidumbre entre los afectados.

Según ha informado la Comisión de Fiestas a la agencia EFE, el problema se originó por un error en la impresión de las participaciones, que superó el número de décimos adquiridos en una administración de loterías de la localidad de La Pola de Gordón. En total, 50 papeletas de 5 euros carecen del respaldo necesario en décimos oficiales, lo que impide su cobro directo.

Cada una de estas participaciones daba derecho a 80.000 euros del premio, ya que cuatro de los cinco euros correspondían al juego y el euro restante se destinaba como donativo para financiar las fiestas patronales. En conjunto, el desfase económico alcanza unos cuatro millones de euros, dentro de un premio total que rondaba los 35 millones en participaciones.

Incertidumbre entre los premiados

El error ha generado preocupación entre los vecinos y portadores de las papeletas premiadas, ya que solo la comisión organizadora puede abonar las participaciones, al no tratarse de décimos oficiales vendidos por una administración. La situación ha sembrado dudas sobre la viabilidad del cobro íntegro del premio y ha abierto un debate interno sobre cómo repartir el dinero disponible.

Fuentes de la Comisión han insistido en que no ha existido mala fe, y que el único objetivo de la venta de participaciones era recaudar fondos para las fiestas locales. La comisión está formada por cerca de diez integrantes, muchos de ellos jóvenes, que ahora se encuentran en el centro de la polémica.

Reunión pública para buscar una solución

Con el objetivo de actuar con transparencia, la Comisión de Fiestas ha convocado este viernes una reunión en el Ayuntamiento de Villamanín a todos los portadores de las participaciones ganadoras. El encuentro servirá para identificar a los afectados, explicar la situación y debatir una posible salida consensuada al problema.

La comisión ha señalado que la decisión se tomará de forma colectiva, tras escuchar a los premiados y exponer las alternativas planteadas tras consultar con profesionales del derecho.

La propuesta: repartir el ajuste entre todos

La solución que se pondrá sobre la mesa consiste en retraer cerca de 5.000 euros del premio de 80.000 euros correspondiente a cada participación, con el objetivo de que todos los poseedores puedan cobrar, aunque sea una cantidad inferior a la inicialmente prevista.

Esta propuesta deberá someterse a votación y solo se aplicará si logra una amplia mayoría entre los afectados. La comisión considera que este reparto proporcional permitiría minimizar el impacto del error y evitar que algunos premiados queden sin cobrar.

Amenaza de acciones judiciales

Pese a ello, algunos portadores de las participaciones ya han manifestado su intención de acudir a los tribunales si no se garantiza el cobro íntegro del premio. En ese caso, responsabilizan directamente a los miembros de la Comisión de Fiestas por la gestión de las participaciones y el control del número de papeletas emitidas.

El conflicto mantiene en vilo a Villamanín, una localidad que pasó en pocas horas de celebrar la llegada del Gordo a enfrentarse a un problema legal y económico de gran envergadura.