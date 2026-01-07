El estanco del portavoz de Vox en Parla vende el Gordo de El Niño

El estanco situado en la calle Cuba de Parla, gestionado por la familia de Juan Marcos Manrique López, portavoz de Vox en el municipio, ha sido uno de los puntos de venta donde se distribuyó el número 06.703, agraciado con el Gordo del Sorteo Extraordinario de El Niño 2026, dotado con dos millones de euros por serie.

El primer premio del sorteo estuvo especialmente repartido en la Comunidad de Madrid. Además de Parla, se vendieron décimos del número agraciado en localidades como Alcalá de Henares, San Lorenzo de El Escorial y El Álamo, así como en otros puntos del territorio nacional, según la información oficial del sorteo.

En el caso del establecimiento de Parla, los décimos se comercializaron a través de máquina, lo que impide conocer de inmediato cuántos boletos exactos se vendieron desde ese punto.

Avisados por los clientes

El encargado del negocio familiar ha explicado al diario El Mundo que tuvieron constancia del premio poco después de celebrarse el sorteo. Aunque seguían el desarrollo del mismo, fueron los propios clientes quienes comenzaron a enviar mensajes de felicitación al conocerse que el número premiado había sido vendido allí.

El local permanecía cerrado al tratarse de un día festivo, pero la familia se desplazó hasta la puerta del establecimiento para celebrar el premio una vez confirmada la noticia. A lo largo de la mañana, sin embargo, ninguno de los afortunados se acercó al estanco.

Premios anteriores desde 2019

El mismo diario cuenta que el estanco comenzó a vender lotería en 2019 y, desde entonces, ya había repartido otros premios menores. Entre ellos, un Gordo de la Lotería Nacional del jueves de 30.000 euros o un premio de Bonoloto de 55.000 euros, aunque reconocen que nunca habían gestionado un premio de esta magnitud.

Ninguno de los responsables del establecimiento compró décimos del número 06.703. Aun así, destacan su satisfacción porque el premio haya recaído en vecinos del municipio y confían en que suponga un impulso positivo para el barrio.

Desde el estanco recuerdan que la Lotería del Niño registra tradicionalmente menos ventas que el sorteo de Navidad, aunque mantiene un público fiel. Muchos jugadores consideran que reparte más premios y optan por reinvertir parte de lo obtenido en diciembre.