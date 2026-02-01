Clamor en las aulas: el 68,5% de los profesores españoles se plantea dejar la profesión

Dar clase en España parece una profesión cada vez más complicada. Así lo refleja el IX Informe Young Business Talents: La Visión del Profesor, que pone cifras a un malestar que lleva tiempo sobre la mesa: el 68,5% de los docentes reconoce haberse planteado alguna vez abandonar la profesión. No por falta de vocación, sino por un cóctel de dificultades que va desde la sobrecarga burocrática hasta la escasa valoración social.

El estudio, realizado entre septiembre y noviembre de 2025 a 634 profesores de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de toda España, revela una sensación generalizada de desgaste. Dos de cada tres docentes no están satisfechos con su situación laboral y ocho de cada diez creen que su trabajo no está suficientemente reconocido.

"Hoy en día, lo que más pesa para que un docente llegue a plantearse abandonar la profesión no es la falta de vocación, sino factores estructurales: ratios elevadas en las aulas, falta de personal, sobrecarga burocrática y una pérdida progresiva de reconocimiento social. Cuando el esfuerzo diario no va acompañado de unas condiciones mínimamente dignas, incluso las vocaciones más firmes se resienten", señala Cristina Vázquez Andión, profesora de Economía en el IES San Rosendo, en Mondoñedo (Lugo).

A esta percepción se suma la preocupación por la calidad del sistema educativo. Por séptimo año consecutivo, aumenta el número de profesores que considera que la educación en España está empeorando. Más de la mitad se muestra insatisfecha y el 50% cree que los jóvenes están peor preparados que sus homólogos europeos. Además, ocho de cada diez docentes opinan que sus alumnos no están listos para el mundo laboral, lo que refuerza la demanda de cambios estructurales.

"Una mayor estabilidad en la legislación educativa"

Entre las recetas para mejorar la situación, los profesores apuestan por una educación más personalizada, ratios más bajas, estabilidad legislativa y una enseñanza más práctica. Los docentes coinciden en que "una mayor estabilidad en la legislación educativa es especialmente necesaria, ya que un sistema que cambia constantemente dificulta la consolidación de metodologías eficaces y genera incertidumbre".

Aun con todos estos inconvenientes, algunos indicadores apuntan a una leve mejora en el abandono escolar, aunque los docentes recuerdan que el reto sigue siendo enorme. "Ojalá nos estemos acercando más a la realidad del siglo XXI, haciendo que el alumnado sienta que su tiempo en el aula realmente le está preparando para el futuro. Aun así, el abandono es muy alto y es responsabilidad de todos", concluye Jesús Lubián Díaz, profesor en el Colegio Ntra. Sra. de la Merced y San Francisco Javier de Burgos.