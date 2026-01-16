Page avisa de lo que está en juego: "Hospitales y colegios"

Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha, ha cargado contra los independentistas con motivo de los planes de financiación autonómica y ha señalado que el problema no es "que quieran más" sino que "quieren más que los demás". Para Page, lo que buscan tiene un único nombre: "Privilegio".

El presidente ha rechazado todas las críticas recibidas de aquellos que le dicen que se ha puesto "muy duro" con su planteamiento sobre la financiación. En su intervención tras inaugurar la primera fase del Colegio de Educación Infantil y Primaria Número 34 de la ciudad ha espetado: "¿Cómo no me voy a poner?".

A continuación ha explicado: "Nos estamos jugando, ni más ni menos, que detrás de cada número y de cada cuenta hay colegios, institutos, centros de salud, hospitales o pruebas del talón. La gente frivoliza con estas cosas, pero el 90% de lo que nos gastamos las autonomías es educación, sanidad y prestaciones sociales".

Igualdad para todos los ciudadanos

En este punto ha dicho que tendría que volver a nacer para que alguien le diga "que tiene más derecho un ciudadano a la educación o a que se le trate un infarto que un ciudadano de Albacete". Al respecto ha añadido: "Pero lo diría también al contrario. No se trata de tener más que nadie, como quieren los independentistas".

Por último, Emiliano García-Page ha insistido en que su Comunidad Autónoma, "si nació para algo es para no tener menos que los demás, o al menos, tener las mismas oportunidades". Por ello, desde Castilla-La Mancha se peleará "por la educación, la sanidad y el bienestar social".