Goles y Canastas contra el Cáncer Infantil: el deporte como medicina en la Fundación Unoentrecienmil

Con motivo de la próxima celebración del Día Internacional del Cáncer Infantil este sábado, el programa Km0 ha dedicado un espacio fundamental a la iniciativa solidaria Goles y Canastas contra el Cáncer Infantil. La responsable de proyectos de la Fundación Unoentrecienmil, Isabel Bautista, ha explicado en los micrófonos de esRadio cómo esta convocatoria une a miles de jugadores de toda España en una causa común: la investigación.

El deporte como terapia fundamental

La iniciativa cuenta con el respaldo de las Federaciones de Fútbol y Baloncesto, involucrando a cientos de clubes deportivos. Más allá de la recaudación de fondos, el proyecto pone el foco en los beneficios directos del ejercicio físico para los pacientes. "El deporte educa y es una auténtica medicina para los niños que padecen cáncer", se ha destacado durante la entrevista, subrayando que el ejercicio ayuda notablemente en los procesos de recuperación.

Apoyo de deportistas profesionales

En esta nueva edición, los niños y jóvenes que atraviesan la enfermedad no estarán solos. Isabel Bautista ha confirmado que numerosos deportistas profesionales acompañarán a los menores en esta jornada, reforzando el mensaje de superación y comunidad. La Fundación Unoentrecienmil continúa así su labor de concienciación, recordando que el cáncer infantil requiere un compromiso social y científico permanente.