Leve repunte de los nacimientos en España tras una década de caídas continuas

El número de nacimientos en España experimentó un repunte en 2025, rompiendo la tendencia a la baja de la última década, aunque el crecimiento vegetativo continúa siendo negativo. Según la estimación mensual del Instituto Nacional de Estadística (INE), nacieron 321.164 niños, 3.159 más que en 2024, mientras que las defunciones ascendieron a 446.982 personas, un 2,5 % más que el año anterior.

Tras varios años de descenso constante —desde los 420.290 nacimientos en 2015 hasta los 318.005 en 2024—, 2025 registró un aumento leve del 1%. Los meses con más partos fueron octubre (28.711) y septiembre (28.256), mientras que febrero (24.316) y junio (25.804) presentaron los registros más bajos.

Las defunciones y los cambios en la maternidad

En paralelo, el número de fallecimientos creció en 10.864 personas respecto a 2024 (2,5%), ya que se estima que el año pasado las defunciones llegaron a las 446.982. Destacan los picos en enero y diciembre, y el menor número de muertes en septiembre. El aumento más significativo se observó entre los varones de 5 a 29 años (6,6%), mientras que entre los menores de 0 a 4 años se registró una caída del 8,2%.

Asimismo, aumentaron en mayor medida las muertes entre las personas de 80 a 84 años (6%). El saldo vegetativo de la población –la diferencia entre nacimientos y defunciones de residentes ocurridos en España– fue negativo en 122.167 personas, según los datos provisionales del año 2025.

La edad de maternidad sigue retrasándose. En 2015, el 7,8% de los nacimientos correspondía a madres de 40 años o más; en 2025, esa proporción aumentó hasta el 10,4%. Este cambio refleja una tendencia al aplazamiento de la maternidad que se mantiene durante la última década.

Diferencias por comunidades

En 2025, los nacimientos crecieron en 12 de las 17 comunidades autónomas, con incrementos superiores a la media nacional en Madrid (3,31%), País Vasco (3,04%) y Castilla-La Mancha (2,55%). Madrid registró su tercer año consecutivo de aumento, mientras que Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y La Rioja vieron crecer los nacimientos por segundo año consecutivo.

Por el contrario, los descensos más destacados se registraron en Baleares (2,56%), Melilla (10,06%) y Ceuta (6,57%). Canarias sumó su noveno año consecutivo de caída en nacimientos. Casi dos terceras partes de los partos se concentraron en las comunidades más pobladas: Andalucía (60.177), Cataluña (54.214), Madrid (52.450) y Comunidad Valenciana (35.822).

En cuanto a fallecimientos, aumentaron en casi todas las comunidades, salvo en La Rioja (-3,71%), Navarra (-2,3%) y Aragón (-0,8%). Solo Madrid (2.134), Murcia (509), Melilla (215) y Ceuta (32) presentaron saldo vegetativo positivo, mientras que Galicia (-19.894), Castilla y León (-16.318) y Andalucía (-15.509) registraron los mayores descensos.