El perro héroe que salva a cuatro gatos abandonados en un bosque

Un paseo rutinario por un sendero natural en Texas estuvo a punto de terminar en tragedia de no ser por el instinto de Goose, un perro que ha saltado a las portadas tras salvar la vida de cuatro felinos. Según relata el portal especializado The Dodo, el animal obligó a su dueña, Daisy Phillips, a abandonar el camino principal para adentrarse en la maleza, donde permanecía oculto un transportín de color rosa chillón en el fondo de una zanja, invisible para cualquier transeúnte.

Un hallazgo providencial en la maleza

Phillips relató a la citada fuente que, inicialmente, pensó que se trataba de simple basura arrojada al bosque. Sin embargo, al acercarse, descubrió "unos ojos que le devolvían la mirada" desde el interior de la jaula. El transportín había sido sellado con bridas de forma deliberada, impidiendo cualquier posibilidad de escape para los animales. La dueña de Goose tuvo que pedir ayuda a su familia para extraer la pesada caja de la zanja y alimentar a los gatos, que presentaban signos evidentes de inanición.

Un caso de crueldad animal bajo investigación

Los cuatro gatos, que han sido bautizados como Ginger, Sporty, Baby y Posh, fueron trasladados de urgencia al Centro de Cuidado y Adopción de Animales de Longview. Los responsables del centro han calificado el suceso como un "caso desgarrador de crueldad animal", subrayando que los felinos habrían muerto de no ser por la intervención del perro. Actualmente, los animales reciben tratamiento médico y se encuentran en fase de recuperación, aunque todavía no se ha fijado una fecha para su posible adopción.

La búsqueda de los responsables

La familia de Goose y las autoridades locales han hecho un llamamiento para identificar a la persona que abandonó el transportín en un lugar tan remoto. "Fue intencionado", afirma Phillips a The Dodo, quien espera que se haga justicia tras el rescate. Mientras tanto, Goose ha sido aclamado como un héroe en su comunidad. "Nunca los habríamos encontrado si él no los hubiera olfateado", concluye su dueña, quien ha recompensado al animal por su labor de salvamento.