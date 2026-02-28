Los beneficios ocultos de colocar hojas de laurel en la puerta de casa

El laurel es un ingrediente habitual en la cocina española, basta una hoja para aportar sabor a guisos, estofados o legumbres. Sin embargo, su uso se ha extendido más allá de los fogones. Cada vez más personas colocan hojas de laurel junto a la puerta de entrada de casa, convencidas de que no solo perfuman el ambiente, sino que también contribuyen a proteger y armonizar el hogar.

La puerta principal no es solo un acceso físico. En tradiciones como el Feng Shui se considera el lugar por el que entra la energía nueva en la casa. Se trata de una zona de tránsito en la que se acumulan polvo, humedad y olores, y que no siempre recibe la misma atención que otras estancias.

Dentro de esta filosofía, la entrada influye en el flujo del chi, la energía vital, por lo que se recomienda mantenerla limpia, ventilada y ordenada. Colocar laurel en este espacio se interpreta como un gesto simbólico de protección y renovación. Se le atribuyen cualidades purificadoras y la función de actuar como filtro, favoreciendo la entrada de energías positivas y bloqueando las negativas.

Un gesto con efectos prácticos

Más allá de su significado espiritual, el laurel ofrece ventajas concretas. Su fragancia fresca se distribuye con facilidad por la vivienda, especialmente en recibidores pequeños o poco ventilados, donde las corrientes de aire ayudan a expandir el aroma.

Además, su olor intenso actúa como repelente natural de insectos, como moscas, mosquitos y hormigas, lo que permite mantenerlos alejados sin recurrir a productos químicos. Colocar unas hojas cerca de la puerta puede contribuir a este efecto.

Cómo colocar el laurel en la entrada

Existen varias formas sencillas de situar el laurel en esta zona. Una de las más habituales consiste en colocar entre tres y cinco hojas secas en un pequeño recipiente sobre una repisa o mueble cercano a la puerta. También pueden introducirse en una bolsita de tela y colgarla del picaporte o de una percha.

Otra opción es usar un frasco decorativo con hojas secas, al que se pueden añadir cáscaras de cítricos y sal gruesa. También es posible formar un pequeño ramo atado con hilo natural y colgarlo detrás de la puerta.

Según el Feng Shui, algunos sitúan el laurel en puntos estratégicos de la vivienda. La llamada "esquina de la riqueza" se localiza al situarse frente a la puerta principal y ubicar la esquina más alejada a la izquierda. Asimismo, el sector sureste del hogar se asocia con la prosperidad.