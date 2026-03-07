Las mejores especies de jazmín por su aroma y cómo cultivarlas en casa

El género Jasminum, conocido como jazmín, agrupa numerosas especies ornamentales valoradas por su aroma, floración y capacidad de adaptarse a jardines, terrazas y balcones urbanos. Entre ellas destacan Jasminum sambac, Jasminum grandiflorum y Jasminum officinale, cada una con características específicas de perfume, resistencia y tamaño.

El jazmín se presenta en formas arbustivas o trepadoras, con flores blancas, amarillas o rosadas. Jasminum sambac, originario del sur de Asia, destaca por su fragancia intensa y persistente. Jasminum grandiflorum tiene flores grandes y es habitual en la perfumería, mientras que Jasminum officinale, conocido como jazmín común o de los poetas, se encuentra en jardines europeos y asiáticos.

Otras especies incluyen Jasminum polyanthum –floración abundante–, Jasminum nudiflorum –jazmín de invierno–, Jasminum humile –jazmín italiano–, Jasminum fluminense y Jasminum multiflorum, adaptadas a distintos climas y suelos.

Las especies más aromáticas son Jasminum sambac, Jasminum grandiflorum y Jasminum officinale. Jasminum sambac ofrece un perfume dulce y duradero, Jasminum grandiflorum combina notas florales y frutales utilizadas en fragancias de alta gama, y Jasminum officinale aporta un aroma suave pero constante. Otras especies, como Jasminum polyanthum, generan fragancias más discretas, aptas para quienes prefieren aromas menos penetrantes.

Cultivo de jazmín en casa

El jazmín requiere luz abundante, protección frente al viento y temperaturas moderadas. El suelo debe ser fértil, bien drenado y con pH neutro o ligeramente ácido. El riego ha de ser regular sin encharcar, y la poda tras la floración ayuda a mantener la forma y estimular nuevas flores.

La fertilización mensual con productos ricos en potasio favorece la floración, y la propagación puede realizarse mediante esquejes semileñosos en verano o acodos en otoño. En interiores y balcones, es recomendable controlar la humedad y proporcionar soportes para las variedades trepadoras.

Especies más resistentes

Jasminum nudiflorum, Jasminum officinale y Jasminum humile son las especies más tolerantes al frío y a condiciones variables. Jasminum nudiflorum resiste hasta -15 grados y florece en invierno, Jasminum officinale soporta hasta -18 grados y se adapta a distintos suelos, y Jasminum humile tolera la sequía una vez establecido, ofreciendo floración prolongada durante el verano.

Jazmín para balcones y espacios reducidos

Para terrazas y macetas se recomiendan especies de porte compacto como Jasminum sambac, Jasminum officinale, Jasminum humile y Jasminum nudiflorum. El jazmín estrella –Trachelospermum jasminoides –, aunque no pertenece al género Jasminum, es resistente y perfumado, y se desarrolla en sol o sombra parcial. La elección depende de la luz disponible, el espacio y la posibilidad de instalar soportes en caso de variedades trepadoras.

Los cuidados fundamentales incluyen ubicación soleada, riegos regulares evitando encharcamientos, poda tras la floración y fertilización periódica. Es importante controlar plagas como pulgones y ácaros y, en interiores, mantener la humedad ambiental y alejar la planta de calefactores o aire acondicionado. La propagación por esquejes permite multiplicar las plantas fácilmente.