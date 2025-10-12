Adiós a los jardines aburridos: descubre la celosía, la flor ornamental de colores intensos

Los jardines actuales apuestan por el color, la vitalidad y la singularidad, alejándose de esquemas tradicionales y repetitivos. La inclusión de flores exóticas y vistosas responde al deseo de personalizar espacios y reconectar con lo natural. Esta tendencia también alcanza el interior de los hogares, donde las plantas cobran protagonismo decorativo y emocional. Así, lo vegetal se integra como parte esencial del lenguaje estético doméstico.

En ese marco, la celosía sobresale por su intenso valor ornamental y su sencillo mantenimiento en climas templados o cálidos. Sus flores, con formas onduladas y colores vibrantes, aportan contraste y dinamismo durante largos períodos. Requiere buena luz y drenaje, lo que facilita su uso tanto en jardines como en interiores soleados. Por su adaptabilidad, es ideal para composiciones llamativas, variadas y fáciles de cuidar.

Cuidados de la celosía

Iluminación: los expertos en botánica recomiendan ubicar la celosía en zonas de sol directo durante varias horas al día. En interiores, debe situarse junto a ventanas bien orientadas, preferiblemente al sur. La luz intensa favorece una floración prolongada y colores vivos. La sombra o iluminación escasa reduce notablemente su vitalidad.

Riego: se debe regar con regularidad, manteniendo el sustrato ligeramente húmedo pero sin encharcar. Los especialistas aconsejan dejar secar la capa superficial antes de volver a regar. Durante el verano, las necesidades hídricas aumentan; en invierno, deben reducirse, ya que el exceso de agua puede causar pudrición de raíces.

Sustrato: los expertos recomiendan usar un sustrato ligero y con excelente capacidad de drenaje para obtener un buen desarrollo. La mezcla ideal incluye tierra vegetal, perlita y algo de arena gruesa. Un pH neutro o ligeramente ácido favorece la absorción de nutrientes. Es crucial evitar suelos compactos que retengan humedad en exceso.

Abono: los botánicos aconsejan fertilizar cada dos semanas en primavera y verano con productos ricos en fósforo y potasio. Este aporte estimula una floración más abundante y duradera. Se debe evitar el exceso de nitrógeno, ya que promueve hojas en lugar de flores. El abonado debe suspenderse en otoño e invierno.

Poda: se debe podar de forma ligera para eliminar flores marchitas y estimular nuevos brotes. Los expertos en jardinería insisten en retirar también tallos secos o débiles para mantener la planta vigorosa. Esta práctica mejora la estética y prolonga el ciclo floral. Es importante usar herramientas limpias para evitar enfermedades.

Otros factores importantes

La prevención de plagas en la celosía comienza con un entorno bien ventilado y una exposición adecuada al sol, que refuerza su resistencia natural. Los expertos recomiendan revisar hojas y tallos con frecuencia para detectar signos tempranos de insectos como pulgones o ácaros. También ayuda aplicar periódicamente infusiones de ajo o jabón potásico, ya que actúa como barrera preventiva ecológica. Además, mantener la planta libre de restos secos reduce focos de infección o infestación.