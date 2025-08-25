Un estudio de Stanford y Santa Fe revela que las raíces crecen más profundo y desafían teorías ecológicas previas

En la actualidad, la mayoría de la gente ve las plantas como decoración del interior de una casa o un jardín. Sin embargo, son un elemento clave de la naturaleza, ya que sostienen la vida y mantienen el equilibrio del ecosistema. La biodiversidad es "la variabilidad de los organismos vivos que sustentan la vida en la Tierra", según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en otras palabras, la biodiversidad engloba todos los seres vivos, incluidas las plantas, y por ello, es importante proteger a todas las especies.

Un estudio realizado por el Instituto de Santa Fe de Nuevo México, y en colaboración con la Universidad de Stanford, se enfoca en el cuidado y desarrollo de las plantas desde un punto de vista poco común: las raíces. A través de esta investigación se ha podido comprobar la capacidad de adaptación de las plantas, y se ha demostrado que las teorías anteriormente realizadas sobre las raíces eran erróneas.

Mingzhen Lu, uno de los autores principales del proyecto, afirmó que uno de los resultados menos esperados de la investigación fue descubrir que las raíces tienen dos picos de crecimiento a diferentes niveles de profundidad. Este dato ha sido bastante revelador dentro de la comunidad científica, dado que siempre se había pensado lo contrario. Es decir, se asumía que a mayor profundidad era menor la cantidad de raíces.

¿Por qué es tan importante este estudio?

La investigación también ha demostrado que es necesario emplear nuevos métodos ecológicos. El coautor del estudio y miembro del Departamento de Ciencias del Sistema Tierra en Stanford, Robert B. Jackson ha explicado que es fundamental empezar a implementar "patrones verticales" que incluyan las raíces de las plantas, en los futuros modelos ecológicos.

Asimismo, Lu ha explicado que no es suficiente con recoger muestras de entre 10 y 30 centímetros de profundidad, dado que las nuevas evidencias señalan que estas pueden crecer en suelos más hondos. De las 44 muestras que se analizaron 9 de ellas mostraron que las raíces de las plantas pueden llegar a capas del suelo que no se han analizado anteriormente.

Este descubrimiento plantea la posibilidad de una evolución por parte de algunas especies para acceder a más nutrientes y, de esta manera, poder garantizar la supervivencia, ya que a estos niveles existe una mayor cantidad de nitrógeno, el alimento principal de las plantas. El estudio también muestra la capacidad de algunas especies para sobrevivir a los cambios de temperatura que sufre el clima en algunas zonas terrestres.