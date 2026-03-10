El verdadero motivo por el que las hojas cambian de color en otoño

Cada otoño, millones de árboles en todo el mundo transforman los paisajes con una explosión de colores que van del amarillo al rojo intenso. Lo que parece un simple espectáculo natural es en realidad el resultado de un proceso químico y biológico clave para la supervivencia de los árboles.

El cambio de color de las hojas está directamente relacionado con la clorofila, el pigmento verde que permite a las plantas realizar la fotosíntesis. Durante la primavera y el verano, este compuesto domina el color de las hojas porque se produce constantemente y en grandes cantidades.

Sin embargo, cuando llegan los meses de otoño, las condiciones cambian. La reducción de las horas de luz y el descenso de las temperaturas envían una señal a los árboles caducifolios de que el invierno se acerca.

El fin de la clorofila

Ante estas condiciones, los árboles comienzan a reducir su actividad metabólica y dejan de producir clorofila. Al mismo tiempo, el pigmento que ya existe en las hojas empieza a degradarse.

Al desaparecer el verde dominante, quedan al descubierto otros pigmentos que siempre han estado presentes en las hojas, aunque ocultos durante los meses más cálidos.

Entre ellos destacan los carotenoides, responsables de los tonos amarillos y anaranjados que caracterizan muchos paisajes otoñales.

Los rojos del otoño

Además de estos pigmentos, algunos árboles producen en otoño unas moléculas llamadas antocianinas, que generan los tonos rojos y púrpuras.

Su aparición depende en gran medida de las condiciones climáticas. Los días soleados y las noches frescas favorecen la acumulación de azúcares en las hojas, lo que estimula la producción de estos pigmentos. Por este motivo, algunos años los colores del otoño resultan especialmente intensos y espectaculares.

Una estrategia de supervivencia

Este proceso no es solo estético. En realidad, forma parte de una estrategia de supervivencia. Antes de perder sus hojas, los árboles recuperan nutrientes valiosos como el nitrógeno o el fósforo y los almacenan en el tronco y las raíces. De esta forma pueden reutilizarlos cuando vuelva la primavera y las nuevas hojas comiencen a crecer.

Al mismo tiempo, el árbol forma una capa especial de células en la base del tallo de la hoja que termina separándola de la rama. Cuando el proceso se completa, basta una ráfaga de viento o una gota de lluvia para que la hoja caiga al suelo.

El color final

Con el paso de los días, los pigmentos también terminan degradándose y las hojas adoptan tonos marrones. En ese momento ya están completamente secas y forman parte de la hojarasca que cubre el suelo del bosque.

Así, el espectacular cambio de color que cada año transforma los paisajes no es solo un fenómeno visual. Es la señal de que los árboles se preparan para el invierno, almacenando energía y recursos hasta que la primavera vuelva a traer el verde a los bosques.