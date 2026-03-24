Mujeres que transforman sectores, desde el inmobiliario a la moda, ejerciendo una nueva forma de liderazgo

En un contexto donde el liderazgo femenino gana protagonismo más allá de fechas concretas, firmas y proyectos impulsados por mujeres reivindican que el Día de la Mujer se celebra cada día a través del talento, la visión y la capacidad de transformar sectores tradicionales.

Es el caso de The New Madrid, una agencia inmobiliaria boutique liderada por mujeres que ha consolidado un modelo basado en el acompañamiento personalizado, la cercanía y la construcción de relaciones a largo plazo. Con cinco años de trayectoria, la firma ha crecido al ritmo de una ciudad convertida en uno de los destinos residenciales más atractivos de Europa, apostando además por una comunicación innovadora en redes sociales y una experiencia integral en el mercado inmobiliario que abarca desde la compra hasta el interiorismo y la gestión de activos.

Fundada por Ariana Meiler e Isabella Yitani, The New Madrid ha logrado posicionarse en el segmento prime con un enfoque diferencial, donde cada operación se entiende como un proyecto único y donde el crecimiento se apoya en la confianza y la recomendación. Actualmente, la compañía trabaja principalmente con clientes internacionales y mantiene un crecimiento anual cercano al 25 %.

Este impulso femenino también se refleja en iniciativas globales como la campaña "Beyond the Glass Ceiling" de Yalea (Grupo De Rigo), que en su colección SS26 da voz a mujeres que han roto barreras en distintos ámbitos profesionales. A través de cinco historias reales, como la de una árbitra de fútbol internacional, una boxeadora o una carpintera e influencer, el proyecto pone en valor el talento, la determinación y la importancia de inspirar a nuevas generaciones de líderes.

Ambos ejemplos evidencian una misma tendencia: el avance de un liderazgo femenino que no solo gana espacio, sino que redefine la manera de hacer empresa, comunicar y conectar con la sociedad. Porque más allá de una fecha señalada, el empoderamiento femenino se construye día a día.