Ni vinagre ni bicarbonato: el ingrediente que deja la ropa perfumada al plancharla

Conseguir que la ropa conserve un olor agradable después del planchado se ha convertido en uno de los trucos domésticos más buscados en los últimos años. Aunque muchas personas recurren habitualmente al vinagre o al bicarbonato para eliminar malos olores, cada vez gana más fuerza una alternativa mucho más suave y aromática que permite perfumar las prendas sin dañarlas: el agua de rosas. Además de aportar una fragancia natural, este producto evita algunos de los problemas que pueden provocar otros remedios caseros cuando se utilizan de forma incorrecta.

El auge de este tipo de soluciones también responde al interés creciente por métodos más sostenibles y menos agresivos para el cuidado de la ropa. Frente a perfumes intensos o productos químicos más fuertes, el agua de rosas ofrece un resultado mucho más ligero y agradable, especialmente en prendas delicadas o tejidos que requieren un mayor cuidado.

El agua de rosas gana terreno frente a otros remedios caseros

El vinagre ha sido durante años uno de los productos más utilizados en el hogar gracias a sus propiedades desinfectantes y su capacidad para neutralizar olores. Sin embargo, su fuerte aroma sigue siendo un inconveniente para muchas personas, especialmente cuando se utiliza en determinadas prendas o tejidos más sensibles.

Algo parecido ocurre con el bicarbonato de sodio. Aunque resulta eficaz para absorber malos olores, una mala aplicación puede dejar restos visibles sobre la ropa o alterar ligeramente la textura de algunas telas. Por ese motivo, muchos hogares han comenzado a apostar por soluciones más suaves y aromáticas.

En ese contexto, el agua de rosas se ha convertido en una de las opciones más populares para el planchado. Su fragancia natural consigue dejar un olor fresco y duradero en la ropa sin resultar excesivamente invasivo, algo que cada vez valoran más quienes buscan prendas con aroma limpio y agradable durante más tiempo.

Cómo utilizarlo correctamente para perfumar la ropa

El método más recomendado consiste en mezclar una pequeña cantidad de agua de rosas con agua destilada y pulverizar ligeramente la prenda antes de comenzar el planchado. El calor ayuda a fijar el aroma en las fibras del tejido, especialmente en materiales como algodón o lino, donde el perfume suele permanecer durante más tiempo.

El uso de agua destilada también es importante para evitar acumulaciones de cal en la plancha, un problema frecuente en zonas donde el agua contiene una elevada cantidad de minerales. De esta forma, además de cuidar la ropa, también se protege el funcionamiento del electrodoméstico.

Muchos usuarios optan además por aplicar la mezcla directamente sobre la ropa ya tendida o antes de guardarla en el armario, potenciando así la sensación de frescor y limpieza en las prendas durante varios días.

El error que nunca debes cometer con la plancha

Los especialistas recuerdan que perfumes, suavizantes o aceites esenciales no deben introducirse directamente en el depósito de agua de la plancha. Aunque algunas personas recurren a estos productos para potenciar el olor de la ropa, su uso interno puede acabar provocando obstrucciones en el sistema de vapor o incluso manchas difíciles de eliminar sobre determinadas prendas.

Por ese motivo, la pulverización externa sigue siendo la opción más segura y eficaz para quienes buscan un aroma agradable sin poner en riesgo ni la ropa ni el propio electrodoméstico. Un truco sencillo, económico y cada vez más extendido en muchos hogares.