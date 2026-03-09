Cómo limpiar y desinfectar la fregona correctamente

La fregona es una herramienta esencial para la limpieza del hogar, pero su mantenimiento suele descuidarse. Limpiarla correctamente después de cada uso y desinfectarla periódicamente permite prolongar su vida útil y evita que se convierta en un foco de bacterias.

Tras cada uso, aclarar las fibras con agua fría o tibia y jabón neutro es clave para eliminar restos de suciedad. Utilizar guantes facilita frotar el tejido y retirar partículas adheridas. Para una desinfección más completa, se puede preparar una mezcla de agua, vinagre blanco y zumo de limón, dejando la fregona en remojo varias horas para neutralizar olores y reducir microorganismos.

El secado correcto evita la proliferación de bacterias. Lo ideal es escurrir bien la fregona y dejarla secar al aire libre, preferiblemente al sol. La ventilación y la luz natural ayudan a eliminar la humedad residual y a mantener las fibras en buen estado.

Se debe tener en cuenta que no todas las estancias requieren el mismo tipo de fregona. Cocina y baño suelen necesitar un cabezal diferente al de dormitorios o salones, mientras que exteriores pueden requerir otra herramienta específica. Esto previene la transferencia de grasa o suciedad de una zona a otra y mantiene la limpieza más higiénica.

Limpieza profunda de manchas difíciles

Para suciedad persistente, especialmente grasa, se pueden emplear soluciones como amoniaco o bicarbonato disueltos en agua templada. Estas mezclas permiten realizar limpiezas profundas cuando la fregona presenta residuos visibles o mal olor.

Es aconsejable realizar una limpieza básica después de cada uso y una desinfección profunda al menos una vez por semana, sobre todo si se utiliza diariamente. El estado del cabezal es un indicador: rigidez, manchas persistentes u olor desagradable señalan que conviene limpiar a fondo o cambiar la fregona.