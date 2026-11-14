El error de adoptar otro perro para hacer compañía al tuyo cuando trabajas

Adoptar un segundo perro para hacer compañía al que ya vive en casa parece, a primera vista, una solución lógica para las familias que pasan muchas horas fuera. Dos animales pueden jugar juntos, compartir paseos y acompañarse durante los momentos de descanso. Sin embargo, esta decisión no siempre consigue el resultado esperado. Tener otro perro en casa no garantiza que el primero se sienta menos solo y, en algunos casos, puede incluso complicar la convivencia. La clave está en comprender las necesidades de cada animal antes de incorporar un nuevo miembro a la familia.

Así lo explica el veterinario Pancho Cavero en uno de sus vídeos publicados en redes sociales, donde advierte de que no todos los estudios sobre perros que conviven con otros animales pueden extrapolarse a la vida doméstica. De hecho, que dos perros compartan espacio en un refugio y presenten determinados beneficios de comportamiento no significa que suceda lo mismo cuando ambos permanecen solos en una vivienda durante la jornada laboral de sus propietarios.

Lo que dicen realmente los estudios científicos

Una investigación realizada por especialistas de Virginia Tech y publicada en la revista científica PLOS ONE analizó el comportamiento de 61 perros alojados en un albergue. De ellos, 31 compartieron espacio con otro perro considerado compatible, mientras que los otros 30 permanecieron solos durante el periodo de observación.

Los resultados mostraron que los animales que convivían en pareja presentaban con menor frecuencia algunas conductas relacionadas con el estrés, como lamerse los labios, gemir o echar las orejas hacia atrás. Además, los perros alojados junto a otro compañero fueron adoptados, de media, cuatro días antes que aquellos que permanecieron solos.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental que conviene no pasar por alto: los investigadores estudiaron animales seleccionados para convivir en un entorno de albergue, no perros que se quedan en casa durante ocho horas mientras sus propietarios trabajan. Son situaciones distintas y sus conclusiones no permiten asegurar que adoptar un segundo animal sea una solución eficaz contra la soledad.

De hecho, otro estudio publicado en Applied Animal Behaviour Science analizó mediante grabaciones a 77 perros que permanecían solos en sus hogares. Treinta y dos vivían en casas con un único perro y 45 en viviendas donde convivían varios animales.

En este caso, los resultados no demostraron que tener otro compañero ayudara a gestionar mejor la separación de sus propietarios. Los perros de hogares con varios animales mostraron mayor actividad física y la presencia de otros perros no consiguió reducir los gemidos. Además, entre los machos que vivían acompañados se observó una mayor actividad vocal.

Tres factores que deben valorarse antes de adoptar

La veterinaria y etóloga Patricia Darder, de Ethogroup, señala tres aspectos fundamentales antes de incorporar un segundo perro: el temperamento, el comportamiento y el estado de salud del animal que ya vive en casa.

La sociabilidad, la paciencia y la tolerancia pueden facilitar una convivencia satisfactoria. Por el contrario, los problemas de miedo, agresividad o dolor pueden dificultar considerablemente la adaptación. No todos los perros necesitan compartir su espacio con otro animal y tampoco todos aceptan de buen grado la llegada de un nuevo compañero.

La presentación debe realizarse de manera progresiva. Darder recomienda organizar paseos conjuntos en lugares neutrales, donde ambos perros puedan conocerse sin la presión de encontrarse directamente en el territorio de uno de ellos. Cuando llega el momento de compartir vivienda, es importante supervisar los primeros encuentros y prestar atención a posibles conflictos por la comida, los juguetes o los lugares de descanso.

Dos perros también significan más responsabilidades

El experto canino Ninja Skadi advierte de otro error habitual: pensar que incorporar un segundo animal resolverá automáticamente el aburrimiento del primero. Si el problema es que los propietarios pasan demasiado tiempo fuera y no proporcionan suficiente ejercicio, atención o estimulación, adoptar otro perro no elimina esas carencias.

Al contrario, la familia tendrá dos animales que necesitan cuidados, actividad física, educación y atención individualizada. También aumentarán los gastos de alimentación, veterinario y mantenimiento, así como el tiempo que será necesario dedicarles.

Por tanto, la decisión no debería tomarse únicamente desde la intención de evitar que el primer perro esté solo. Antes de adoptar conviene analizar qué necesita realmente, cómo se relaciona con otros animales y si la familia dispone de recursos para atender a dos perros.

La conclusión es clara: un segundo perro puede convertirse en un compañero extraordinario, pero no es un remedio automático contra la soledad. Adoptar implica asumir una responsabilidad a largo plazo y no utilizar a un animal para solucionar un problema de organización familiar. La prioridad debe ser siempre el bienestar de los dos perros, no simplemente tenerlos acompañados bajo el mismo techo.