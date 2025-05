La terrorífica historia del asesino en serie que mataba gays y los enterraba en la casa familiar durante la noche

La Oficina Forense del Condado de Hamilton ha logrado identificar a una décima víctima de Herb Baumeister, un asesino en serie que mataba homosexuales en la década de los 80 y principios de los 90. Nunca rindió cuentas ante la justicia. Se suicidó en 1996 tras el hallazgo de 10.000 fragmentos de huesos humanos en los terrenos de la gran casa de campo en la que vivía con su familia en Westfield (Indiana, Estados Unidos). Cuando supo que le habían descubierto, huyó a Canadá y se quitó la vida (pegándose un tiro en la frente) antes de ser atrapado en un parque de Ontario.

El varón llevaba una doble vida. Durante el día, era un padre ejemplar y empresario de éxito, propietario de la cadena de tiendas de segunda mano Sav-A-Lot. Al caer la noche se convertía en un depredador que sale a la caza de sus víctimas. Las seleccionaba entre los clientes de los distintos clubes de ambiente gay de la zona de Indianápolis. Los investigadores, que le atribuyen al menos 25 crímenes, creen que los atraía hasta su propiedad, donde los mataba y enterraba cuando su mujer y sus tres hijos no estaban en casa (aprovechando periodos de vacaciones).

Esto le permitió desarrollar su actividad criminal durante años sin ser descubierto. Aunque estuvo a punto de serlo el día en el que uno de sus hijos se topó con un cráneo humano mientras jugaba en la finca, ‘Fox Hallow Farm’. Erich le dijo a su madre lo que había encontrado y ésta —Julie— le pidió explicaciones a su marido. Él salió al paso asegurando que eran los restos de su padre, que había enterrado en la propiedad. La historia coló hasta que uno de sus examantes nocturnos dijo a un detective —que investigaba la desaparición de varios clientes del bar Brothers— que había practicado sexo con un hombre sospechoso.

El hallazgo de los huesos

Herb Baumeister, en 1986. Policía de Indiana.

Su descripción cuadraba con la que le habían facilitado otros testigos sobre la persona que acompañaba a algunos de los desaparecidos la noche en la que fueron vistos por última vez. Era Brian Smart (el nombre que Herb utilizaba en estos ambientes). Este examante se ofreció a colaborar en su investigación e hizo de cebo para conseguir más datos del sospechoso. En agosto de 1995, se encontraron en un club y anotó su matrícula. Esto les llevó hasta la ‘granja de los horrores’ de Westfield.

Allí no constaba ningún Brian Smart, pero el detective dio parte a la policía de lo que había descubierto. Una patrulla se acercó a la propiedad. Herb se negó a dejarles pasar y ahí quedó el asunto. Pero Julie, que se había quedado con la mosca detrás de la oreja, aprovechó un viaje de su marido para contactar con la policía y dejarles en pasar. En cuanto removieron un poco la tierra, empezaron a aparecer huesos carbonizados. Estaban esparcidos por toda la propiedad. Durante los registros, también hallaron maniquís y una cámara oculta que los investigadores creen que pudo usar para grabar los crímenes. Acababa con la vida de sus amantes estrangulándolos mientras mantenían relaciones sexuales.

¿Hay grabaciones de los asesinatos?

En el documental ‘The Fox Hollow Murders: Playground of a Serial Killer (Los asesinatos de Fox Hollow: el reino de un asesino en serie)’, el detective retirado de la Oficina del Sheriff del Condado de Hamilton Cary Milligan —que participó en los registros— explica que estaban "revisando la parte inferior del área de entretenimiento" cuando encontraron la cámara oculta tras un respiradero.

"Sospeché que si Herb estaba grabando cualquier actividad que pudiera estar ocurriendo... Podría haber sido la forma con la que pudo haber obtenido poder sobre los individuos que estaba asesinando", señala. Por otra parte, también podía ser "algo para revivir los asesinatos", añade. "No es raro que los asesinos en serie conserven recuerdos o baratijas de sus víctimas". Pero, si hay grabaciones de los crímenes, de momento no se han encontrado.

Un número indeterminado de víctimas

Las grabaciones podrían ser clave para concretar el número de víctimas de Herb e identificar a las que faltan. En los años previos a los asesinatos de los hombres que cuyos restos han sido hallados en ‘Fox Hallow Farm’, antes de que el asesino en serie adquiriera esta propiedad, aparecieron decenas de cadáveres de hombres jóvenes gays desnudos que fueron abandonados cerca de la autopista interestatal o arrojados a ríos y arroyos.

Estos crímenes quedaron sin resolver y los investigadores del caso creen que están relacionados con Herb. El asesino en serie pudo cambiar de metodología una vez que adquirió la mencionada granja, pensando que su secreto estaba más a salvo e un lugar que él controlaba. A partir de la fecha de compra de la granja, dejan de aparecer cuerpos en estas circunstancias pero continúan las desapariciones de jóvenes homosexuales en la zona.

La décima víctima, identificada

La última víctima identificada es Daniel Thomas Halloran, un varón nacido en el año 1972. De momento, no se ha podido determinar la fecha de su fallecimiento. Aun así, se considera "un avance significativo en nuestros continuos esfuerzos por brindar respuestas a las familias de las personas desaparecidas", ha declarado el forense del condado de Hamilton.

Su identificación fue complicada. Halloran ni siquiera estaba en la lista de las posibles víctimas de Herb. Y no le quedaban familiares cercanos vivos. No obstante su ADN se pudo comparar con el se su madre, que murió de sobredosis, porque había registro de su material genético. Una vez que se le puso nombre, descubrieron que tenía una hija —Carol Halloran, 32 años— que no ha visto a su padre desde que tenía dos.

