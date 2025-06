Rosa Peral continúa su batalla contra Netflix por 'El cuerpo en llamas' y deja en evidencia a la Fiscalía de Menores

A pesar de que muchos medios de comunicación han publicado en las últimas horas que Rosa Peral ha perdido su batalla contra Netflix por la polémica serie El cuerpo en llamas, la realidad es que el proceso continúa. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vilanova i la Geltrú ha archivado la parte relativa a su hija —que, en todo caso está pendiente de recurso—, pero ha acordado "continuar el proceso por los trámites ordinarios en lo que respecta a la posible intromisión al honor, imagen e intimidad de doña Rosa María Peral Viñuela", reza el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital. No en vano, la aludida está citada el próximo 18 de junio en el marco de este procedimiento.

Su abogada, Nuria González, advierte, además, de que dará la batalla hasta el final en lo que a la menor se refiere, razón por la cual ya ha presentado un recurso de apelación que espera que sirva para que la Fiscalía de Menores vele por los intereses de una niña a la que tiene la obligación de proteger si su padre —que es quien ostenta la custodia y la patria potestad en estos momentos— se desentiende, tal y como habría sucedido en lo qu a este procedimiento se refiere.

El origen de la polémica

La serie protagonizada por Úrsula Corberó narra el conocido como crimen de la Guardia Urbana, cuya sentencia consideró probado que Rosa Peral y su amante, Albert López, elaboraron un macabro plan para acabar con la vida del novio de la primera, cuyo cadáver había aparecido calcinado en mayo de 2017 en un coche abandonado en el pantano de Foix.

Más allá de que la protagonista siga defendiendo su inocencia, lo que más le duele es el papel que se atribuye a su hija en la resolución del caso, ya que en la ficción —que presume de estar basada en hechos reales— se sotiene que el testimonio de la niña fue la prueba fundamental para la condena de la exagente, algo que, tal y como explicó su abogada en Es la mañana de Federico, es totalmente falso. Precisamente por eso, Rosa Peral decidió querellarse contra Netflix. De hecho, de los 30 millones de euros que solicita a la plataforma, 26,5 serían para su hija, a quien considera que no pueden hacer cargar con el peso de haber llevado a su madre a prisión cuando los hechos probados no dicen eso.

Por qué se archiva la parte de su hija

Cuando Peral interpuso la demanda, el juez dio un plazo al padre para que se pronunciara antes de decidir si archivaba o daba curso a la misma, ya que la ley establece que "sólo los progenitores no privados o suspendidos de la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos". Sin embargo, transcurrido ese plazo, el padre no ha mostrado interés alguno en plantar cara a Netflix, razón por la cual el juzgado ha decidido cerrar esta parte del caso, justificándose en que, de cualquier forma, esto no supone un portazo definitivo, por lo que la hija de Rosa Peral no quedaría desprotegida.

"Ningún perjuicio puede causarse a la menor con el archivo del presente procedimiento, dado que ello no implica que no pueda ejercitarse por el padre, de estimarlo oportuno, las acciones en defensa de los derechos de su hija dentro de los plazos previstos en la ley", reza el auto en cuestión. La abogada de Rosa Peral reconoce que, efectivamente, tiene cinco años de margen, pero insiste en que ese tiempo que puede ser demoledor para la niña.

¿Durante 5 años tiene que estar la serie emitiéndose hasta que al padre le de la gana aparecer? ¿Y si no aparece nunca? ¿Nadie va a velar por los derechos de esa menor?

"¿Durante 5 años tiene que estar la serie emitiéndose hasta que al padre le de la gana aparecer? ¿Y si no aparece nunca? ¿Nadie va a velar por los derechos de esa menor?", se pregunta indignada. Y así lo argumenta en el recurso de apelación al que ha tenido acceso LD: "La publicación y emisión continuada de un producto audiovisual no es un hecho que se produce de manera única y puntual, sino que se sigue produciendo en tanto en cuanto no exista una intervención que clarifique la existencia de esa vulneración de los derechos fundamentales de la menor a la intimidad y su propia imagen".

El objetivo último de Rosa Peral es, por tanto, que la serie deje de emitirse, algo que ya solicitó de manera cautelar antes de su estreno. El juzgado de primera instancia desestimó tal posibilidad, pero, tiempo después —cuando ya había empezado a emitirse—, la Audiencia de Barcelona reconoció que la demanda debía haberse tramitado. Precisamente por eso, su abogada insiste en que lo importante es que no vuelva a repetirse el mismo error; un error que, en este caso, ya no solo afecta a la condenada, sino a una menor de edad a que la Fiscalía de Menores, insiste, tiene la obligación de proteger si sus progenitores no pueden —como es el caso de su defendida— o no quieren —como parece ser el del padre—.

