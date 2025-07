Muere Dan Rivera, investigador de lo paranormal, durante una gira con la muñeca 'Annabelle'

El pasado 13 de julio, Dan Rivera, uno de los principales exponentes actuales del mundo paranormal, fue hallado sin vida en una habitación de hotel en Gettysburg, Pensilvania. Rivera, de 54 años, era una de las caras más reconocidas de la New England Society for Psychic Research (NESPR), institución fundada en 1952 por los célebres demonólogos Ed y Lorraine Warren. Su muerte se produjo en el marco de la gira Devils on the Run, una serie de eventos dedicados a la exhibición de artefactos emblemáticos del Warren Occult Museum, entre ellos la muñeca Annabelle.

La propia NESPR confirmó la pérdida a través de un comunicado: "Con profunda tristeza, Tony, Wade y yo compartimos el repentino fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero, Dan Rivera". También la organización local del evento, Ghostly Images, expresó su pesar por la "pérdida inesperada" y mostró su confianza en que el legado de Rivera "inspirará a futuras generaciones de investigadores".

Muerte sin esclarecer

El cuerpo de Rivera fue hallado solo en su habitación tras participar en actividades del evento, concretamente en el Soldiers National Orphanage. Los servicios de emergencia que acudieron al lugar intentaron reanimarle sin éxito. Scott Pennewill, jefe adjunto de la oficina del forense del condado de Adams, ha descartado indicios de criminalidad, pero ha subrayado que la causa oficial de la muerte aún no ha sido determinada. Se ha ordenado una autopsia, cuyos resultados podrían demorarse entre 60 y 90 días, un margen que, dada la naturaleza del caso, no ha hecho sino alimentar el interés del público y las especulaciones.

Un aspecto inevitable en la cobertura del suceso es la relación de Rivera con la muñeca Annabelle, una Raggedy Ann de trapo asociada desde los años 60 con supuestas manifestaciones demoníacas. Aunque los rumores no tardaron en vincular su fallecimiento con la presencia del objeto maldito, las autoridades han confirmado que la muñeca no se encontraba en la habitación donde fue encontrado. Diversas fuentes aseguran que permanecía guardada en una furgoneta en el exterior del hotel, aunque este detalle aún no ha sido ratificado oficialmente.

Trayectoria en lo oculto

Rivera no era un desconocido para los seguidores del misterio. Nacido en Bridgeport, Connecticut, y veterano del Ejército de los Estados Unidos, comenzó a interesarse por el mundo paranormal a raíz de experiencias personales durante su juventud. A lo largo de más de una década, combinó las investigaciones de campo con el estudio de rituales espirituales —incluidos conocimientos en santería—, así como con una intensa actividad divulgativa. Fue consultor en la serie de Netflix 28 días paranormales y, en los últimos años, se convirtió en una figura clave para conectar el legado Warren con nuevas audiencias gracias a su actividad en redes sociales, especialmente TikTok, donde difundía historias reales del archivo NESPR.

Además de ser investigador principal, Rivera era también uno de los custodios de los artefactos más icónicos del museo fundado por los Warren. En vida, abogó por tratar a Annabelle con "respeto y cautela", tal y como sostiene Tony Spera, actual director de la NESPR, quien en reiteradas ocasiones ha insistido en que no debe tratarse como un simple fetiche de terror, sino como un objeto ligado a eventos inexplicables y potencialmente peligrosos.