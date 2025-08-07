Un millonario borracho amenaza a una azafata en pleno vuelo: "Te violarán en grupo y te prenderán fuego"

Salman Iftikhar, de 37 años, ha sido condenado a 15 meses de prisión tras protagonizar un grave incidente en un vuelo de Virgin Atlantic entre Londres y Lahore. Durante más de ocho horas, Iftikhar, en evidente estado de embriaguez, profirió insultos y amenazas de extrema violencia contra varios miembros de la tripulación, centrándose especialmente en la azafata Angie Walsh. Entre otras cosas, la llamó "puta de mierda" y llegó a amenazarla con una violación en grupo y con prenderle fuego.

El altercado se desencadenó cuando un miembro del personal le pidió que no metiera la mano en el cubo del hielo del bar del avión. Lejos de calmarse, Iftikhar se volvió cada vez más agresivo: empujó a su esposa, agarró del brazo a la azafata y comenzó a grabar vídeos mientras lanzaba amenazas de muerte. Incluso aseguró que haría estallar el hotel donde se alojaría la tripulación en Pakistán: "El suelo del hotel explotará y desaparecerá", gritó.

Salman Iftikhar, 37, drank heavily on a Virgin Atlantic flight to Lahore, Pakistan. He threatened to "gang rape & set alight" air hostess Angie Walsh. Other cabin crew were treated of threats to "blow up" their hotel, leaving one staff member "broken". More choice moments… pic.twitter.com/RlNAu5HADd — David Atherton (@DaveAtherton20) August 6, 2025

Amenazas delante de sus hijos

Sus tres hijos y su mujer, testigos directos de la escena, intentaron frenar el comportamiento del acusado entre sollozos. Él, en cambio, les ignoró por completo y continuó acusando a Walsh de racismo: "Me llamaste 'p*ki' delante de todos". La situación llegó a tal nivel de tensión que la tripulación se planteó desviar el vuelo a Turquía. Finalmente, lograron mantener la ruta original, aunque la tripulación se sintió completamente desbordada.

En el juicio, Angie Walsh declaró que aquel vuelo la marcó profundamente. "Me rompió. Me sentí vulnerable y sin salida a 12.000 metros. Me ha quitado la carrera que tanto amaba", afirmó. La veterana azafata, con más de tres décadas de experiencia, explicó que tuvo que dejar de volar durante catorce meses por las secuelas del episodio. La jueza Annabel Darlow calificó los hechos como "atroces" y subrayó que todo ocurrió delante de sus hijos, sin que el acusado mostrara control ni remordimiento alguno.

Antecedentes ocultos

Iftikhar fue declarado culpable de amenazas de muerte y acoso racialmente agravado, aunque resultó absuelto de una acusación adicional de agresión a otro tripulante. Su defensa alegó pérdida de memoria causada por una hemorragia cerebral y problemas de adicción no tratados, pero el tribunal dio prioridad a la gravedad de los hechos y a su historial delictivo, que incluye una condena por agresión en 2004 y otra por conducir bajo los efectos del alcohol y el cannabis en 2021.

Residente en Buckinghamshire, vive en una casa valorada en dos millones de libras y lleva años haciendo gala de un estilo de vida lujoso. Ha sido director de varias empresas de reclutamiento, una de las cuales quebró dejando una deuda superior a los 17 millones de libras, parte de ella con Hacienda británica. A pesar de ello, siguió percibiendo dividendos anuales millonarios.

Ostentación entre Reino Unido y Pakistán

Iftikhar compagina su vida en Reino Unido con otra en Pakistán, donde está casado también con la modelo y actriz Abeer Rizvi. Entre ambas familias, coches de alta gama, fiestas, viajes y vídeos en redes sociales, el empresario se ha labrado una imagen de ostentación y poder. Sin embargo, según vecinos citados por Daily Mail, su comportamiento era "arrogante", "molesto" y marcado por un consumo habitual de drogas y alcohol. Todo ello, ignorado hasta que explotó a bordo de aquel avión.