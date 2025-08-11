Unos pescadores locales encontraron el pasado 8 de agosto el cadáver de una mujer de alrededor de 30 años flotando en extrañas circunstancias cerca de una jaula de peces del canal de Tha Yai, en la provincia de Phang Nga. El cuerpo tenía una pesada cadena atada al cuello que estaba unida bajo el agua a unas mancuernas de cemento, que debían hacer de lastre pero no impidieron que el cuerpo subiera a la superficie.

Las primeras pesquisas indicarían que la víctima —cuya identidad y nacionalidad no ha sido desvelada— fue agredida antes de ser arrojada al mar, aproximadamente dos días antes del hallazgo. Los investigadores trabajan para encontrar el lugar exacto desde el que se lanzó el cadáver, que fue sacado del agua por los rescatistas de la Fundación Kusolthamtras el aviso de los "residentes conmocionados" a la policía.

Así lo ha explicado el teniente de la comisaría de Khok Kloi encargado del caso, Pheerawit Chaichanyut, que señaló desde el principio que se había abierto una investigación por asesinato. Las ataduras que presentaba el cuerpo sin vida de la mujer hacían imposible que se lo hubiera podido hacer ella misma. No obstante, se ordenó la realización de la autopsia para confirmar las causas de la muerte, identificar a la víctima y localizar a sus familiares.

El terrible hallazgo ha alarmado al pueblo tailandés, ya afectado por el terrible crimen de una prostituta trans que fue asesinada el pasado mes de mayo por un turista chino en Pattaya, localidad cercana a Bangkok. El varón abrió el cadáver de cuello a genitales, le extirpó los implantes mamarios y varios órganos, y hasta se comió su pulmón derecho. Fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Suvarnabhumi cuando intentaba huir del país.

Lo peor es que, cuando aún muchas mujeres siguen con el susto en el cuerpo, ahora encuentran el cadáver de una mujer en unas circunstancias que recuerdan mucho a las de un caso registrado en el mes de febrero y que aún está sin resolver. La víctima también fue hallada en el mar y estaba atada a una mancuerna de 10 kilogramos de peso. El crimen parece que responde a un mismo patrón.

¿Hay un ‘asesino de las mancuernas’?

El pasado 7 de febrero, un pescador encontró una maleta que emanaba un olor fétido en al agua. En su interior estaba el cadáver desnudo de una mujer rubia que había sido brutalmente asesinada. El autor del crimen se deshizo del cuerpo metiéndolo en la trolley y arrojándolo al mar, también con una gran mancuerna a modo de lastre, en la provincia de Rayong.

Los restos de la víctima, que rondaba los 30 años y llevaba aproximadamente cinco días muerta antes del hallazgo, estaban en proceso de descomposición. Los investigadores encontraron manchas de sangre en un puente cercano, el lugar desde el que se cree que fue lanzada al mar la maleta (semirrígida con ruedas, de marca suiza, color negro y 71 centímetros de largo).

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.