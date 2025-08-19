Capturan al 'ladrón del salchichón' que atemorizaba a las cajeras de supermercado de Alicante

Un violento atracador de 35 años ha sido arrestado en Santa Pola (Alicante) tras protagonizar un robo en un supermercado. El hombre, de nacionalidad argentina y con antecedentes por delitos contra el patrimonio, se presentó en el establecimiento tratando de pasar por un cliente más. Para ocultar su rostro utilizó una gorra y unas gafas de sol, y se colocó en la fila de la caja portando un salchichón, como si fuera a pagarlo con normalidad.

Sin embargo, al llegar su turno, extrajo un arma corta que llevaba oculta en la parte delantera del pantalón y la apuntó contra la cajera. En ese momento exigió el dinero y desató una escena de tensión entre los trabajadores y los clientes que aguardaban en el local. Lejos de conformarse con la recaudación, también se abalanzó sobre una mujer que esperaba para pagar y le arrancó con violencia un cordón y un colgante de oro, provocándole lesiones en el forcejeo.

Aunque la empleada logró accionar en tres ocasiones el botón de alarma antirrobo, no pudo evitar que el atracador saliera huyendo con el botín. La Guardia Civil inició de inmediato una investigación apoyada en la colaboración ciudadana y en las descripciones facilitadas por los testigos. Esas pistas fueron determinantes para identificar al sospechoso, que se escondía en una vivienda abandonada de la localidad.

Prisión provisional

Durante el registro, los agentes comprobaron que el individuo ya había vendido las joyas sustraídas en un establecimiento de compra-venta de oro de Santa Pola, donde obtuvo por ellas 313 euros. A pesar de ello, las piezas fueron recuperadas. El hombre fue puesto a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión provisional mientras se le imputan los delitos cometidos.