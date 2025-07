Un ladrón entra en una casa de Marbella y se queda 32 minutos mirando a la dueña durmiendo desnuda

La Policía Nacional investiga un insólito suceso ocurrido en la madrugada del pasado 2 de junio en Marbella. Un ladrón, con aparente intención de robar, irrumpió en una vivienda mientras sus ocupantes dormían, pero su comportamiento ha desconcertado a la Policía. El atacante permaneció en el interior durante 32 minutos y se centró en observar el cuerpo desnudo de la propietaria en lugar de llevarse objetos de valor.

Según las grabaciones de las cámaras de seguridad, el individuo, con el rostro cubierto y caminando en calcetines para no hacer ruido, accedió al inmueble a través de una ventana de la terraza que se encontraba abierta. Tras recorrer el salón, se dirigió al dormitorio principal donde descansaban profundamente Pilar y Álex –la pareja que habitaba en la casa–.

Entró hasta 8 veces en el dormitorio de la mujer para observar sus partes íntimas

El intruso no solo entró una vez, sino hasta ocho ocasiones en la misma habitación, utilizando una linterna para iluminar el cuerpo desnudo de Pilar, prestando especial atención a sus partes íntimas. "No tocó las joyas, los relojes o los ordenadores que estaban a su alcance. Solo cogió 300 euros de un bolso", lamenta Álex en ‘Espejo Público’, de Antena 3, quien ha afirmado en la cadena sentirse impotente al haber descubierto las imágenes.

El joven ha asegurado que lo que más les preocupa no es el robo, sino la sensación de vulnerabilidad que ha dejado en su pareja: "Mi pareja está en shock, incómoda y con miedo. Al haber tenido tan cerca a alguien mirando su cuerpo no se siente cómoda al dormir", afirma.

Una denuncia difícil pero necesaria

La pareja denunció los hechos días después. Sin embargo, Álex todavía no entiende cómo no pudieron despertarse aquella noche. "Yo practico artes marciales, jiu-jitsu, y en ese momento me hubiera gustado levantarme para detenerle. Había tenido una competición en Alemania, por eso estaba tan cansado aquella noche", ha señalado el afectado.

El ladrón observando las partes íntimas de Pilar, la víctima. | Fuente: Espejo Público

Sin embargo, también ha recalcado el consejo de las autoridades, quienes han recomendado a las víctimas no reaccionar en caso de robo. "Si le hago daño, me puedo meter en problemas. Estamos en un país donde, aunque alguien viole tu intimidad, casi tienes que dejar que haga lo que quiera", ha lamentado.

Álex, que vivió varios años en Estados Unidos, ha comparado las leyes españolas con las del país norteamericano: "Allí puedes defenderte en tu propia casa, incluso tener armas para proteger a tu familia. Aquí parece que tienes que quedarte de brazos cruzados. Es frustrante pensar que alguien puede entrar a tu casa, acecharte mientras duermes y salir impune", ha añadido en el programa de Antena 3.

Investigación en curso

La Policía Nacional continúa analizando las grabaciones para identificar al individuo, mientras advierte de la importancia de mantener cerradas las ventanas y reforzar las medidas de seguridad, especialmente durante el verano.

El joven ha insistido en que no tienen ninguna pista de quién podría ser el autor: "No tenemos ningún dato de quién puede ser. La Policía Nacional nos ha dicho que este tipo de robos, sobre todo en Marbella, suelen ser comunes, pero que la actitud de este hombre, tan centrada en romper la intimidad de mi mujer, no es lo normal". De hecho, según ha comentado, a los agentes también les ha sorprendido la actitud del ladrón, quien además se percató de las cámaras de seguridad y en ningún momento las intentó evitar o marcharse.