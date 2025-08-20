El 'streamer' francés Jean Pormanove muere en pleno directo mientras se sometía a torturas para ganar seguidores

Francia vive conmocionada tras la muerte de Raphaël Graven, un exmilitar de 46 años que en el mundo digital se hacía llamar Jean Pormanove. El creador de contenido ha fallecido durante la madrugada de este lunes en Contes, cerca de Niza, mientras emitía en directo a través de la plataforma australiana Kick.

Su muerte se produjo tras participar en un desafío denominado "10 Días y Noches de Tortura", que consistía en soportar violencia física, privación del sueño y el consumo de sustancias supuestamente tóxicas, todo grabado en vivo y en directo. La emisión duró más de 10 días, concretamente 289 horas.

Las imágenes mostraron a Pormanove aparentemente inerte sobre un colchón, mientras otros participantes trataban de despertarle entre burlas e incluso lanzándole una botella. El influencer terminó falleciendo mientras dormía. Al percatarse de ello, las otras dos personas presentes apagaron la cámara y cortaron la retransmisión poco después.

Por el momento, la Fiscalía de Niza ha abierto una investigación y se encuentra a la espera de los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

De jugador en Twitch a víctima de humillaciones

Graven comenzó su trayectoria en redes sociales retransmitiendo partidas de videojuegos en Twitch, pero con el tiempo cambió el contenido hacia retos extremos y violentos. Bajo el alias Jean Pormanove acumuló más de 670.000 seguidores en Twitch, 143.000 en Instagram y más de medio millón en TikTok.

"Tu vas le tuer, arrête, lâche ! J'arrive plus à respirer… rends-moi mes lunettes !"

Ces mots glaçants, prononcés en direct, résonnent encore. Pendant quatre longues années, Raphaël Graven alias JeanBarette ou Jean Pormanove a été la cible d'un acharnement inhumain.… pic.twitter.com/HkrSK2XYw0 — 𝐇𝐄𝐍𝐑𝐈𝐂𝐎 ! (@henrico292) August 19, 2025

En sus emisiones, aceptaba ser humillado y maltratado en directo, muchas veces por otros dos streamers: Owen Cenazandotti (26 años, conocido como Naruto) y Safine Hamadi (23 años). Ambos fueron investigados en diciembre de 2024 por la Fiscalía de Niza por presunto maltrato a Pormanove y a una persona con discapacidad, aunque la causa no prosperó. La noche de su fallecimiento, estaba acompañado de Naruto, Safine y de un tercero llamado Coudoux.

En las redes sociales, ambos implicados han lamentado la pérdida de Graven. "Mi hermano, mi acólito, mi compañero (…) Te quiero, hermano, te vamos a extrañar", ha publicado Naruto.

Reacciones políticas y críticas a las plataformas

El caso ha generado un fuerte debate político en Francia sobre los límites de las redes sociales y la responsabilidad de las plataformas. Clara Chappaz, secretaria de Estado de Digitalización y ministra delegada de Transición Digital y Telecomunicaciones, ha condenado lo ocurrido y ha expresado sus condolencias a la familia.

"La muerte de Jean Pormanove y la violencia que sufrió son absolutamente espantosas. Pormanove fue humillado y abusado durante meses en vivo en la plataforma Kick y, por ello, se está llevando a cabo una investigación judicial", ha señalado en un mensaje en X.

Le décès de Jean Pormanove et les violences qu'il a subies sont une horreur absolue. J'adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. Jean Pormanove a été humilié et maltraité pendant des mois en direct sur la plateforme Kick.

Une enquête judiciaire est en cours.… — Clara Chappaz (@ClaraChappaz) August 19, 2025

Además, Chappaz ha subrayado que la difusión de contenidos ilícitos en redes no es opcional, sino un asunto de cumplimiento legal: "Responsabilizar a las plataformas en línea por la difusión de contenido ilegal no es una opción: es la ley. Este tipo de desafíos no pueden tener lugar en Francia ni en Europa".

Por su parte, el diputado socialista Arthur Delaporte, ha declarado en X estar "conmocionado por la violencia sufrida durante meses por Jean Pormanove y su muerte retransmitida en directo". Delaporte también ha instado a "reaccionar con rapidez y regular mejor estas plataformas".

Je suis choqué par la violence subie pendant des mois par Jean Pormanove et son décès diffusé en direct. Une fois encore, une plateforme – Kick – a laissé perdurer un système macabre, largement relayé sur Tiktok. Il faut réagir rapidement et mieux encadrer ces plateformes. — Arthur Delaporte (@ArthurDelaporte) August 19, 2025

Debate sobre la regulación digital

La tragedia ha evidenciado la dificultad de las instituciones para controlar la proliferación de contenidos violentos y degradantes en internet, a pesar de las denuncias previas contra Pormanove y sus compañeros de retransmisión.

Ahora, la investigación judicial en curso deberá esclarecer no solo las circunstancias de la muerte de Graven, sino también el papel que desempeñaron las plataformas en permitir este tipo de retransmisiones. Mientras tanto, el caso se ha convertido en un símbolo del debate urgente sobre la protección de los usuarios más vulnerables y la necesidad de establecer límites claros en el entorno digital.