Muere un español de 37 años mientras practicaba submarinismo en Bali

Un turista catalán, identificado como Ferran L. P., de 37 años y natural de Esplugues de Llobregat (Barcelona), falleció este domingo 17 de agosto en un accidente de submarinismo en la isla indonesia de Bali.

El varón participaba en una inmersión de pesca submarina en la zona de Tangkad Menaum, en el distrito de Gerokgak (Buleleng), cuando sufrió un desmayo por falta de oxígeno al bucear a demasiada profundidad y no llevar equipamiento adecuado, según confirma el medio local The Bali Times.

La delegación del Gobierno en Cataluña ha confirmado este martes el fallecimiento y ha señalado que se encuentra en contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares para coordinar los trámites necesarios.

Intentos fallidos de rescate

El accidente ocurrió después de que el turista se uniera a tres ciudadanos balineses para una excursión de pesca submarina desde la playa de Tanjung Bukit Ser. En un momento dado, el catalán desapareció bajo el agua.

Sus compañeros intentaron localizarlo sin éxito, rodeando la zona en bote en varias ocasiones e incluso realizando inmersiones manuales hasta cinco metros de profundidad.

Finalmente, otros buzos encontraron el cuerpo sin vida a unos 20 metros de profundidad en aguas de Pemuteran, confirmando el trágico desenlace.

Asistencia consular y repatriación

La Embajada de España en Yakarta y la cónsul desplazada al lugar de los hechos trabajan para la identificación oficial y la posterior repatriación del cuerpo, en coordinación con las autoridades locales y bajo la legislación de Indonesia. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado igualmente lo sucedido y mantiene contacto permanente con la familia del fallecido para prestar apoyo en este proceso.