Hallan intacto en un glaciar el cuerpo de un hombre desaparecido hace 28 años

El deshielo progresivo de los glaciares en el norte de Pakistán ha permitido localizar los restos de un hombre que llevaba 28 años desaparecido. Su cuerpo fue encontrado en el Valle de la Dama, una remota zona montañosa de Kohistán, por un pastor local que se topó con el cadáver mientras recorría la zona.

El fallecido, identificado como Naseeruddin gracias a un documento de identidad hallado junto al cuerpo, desapareció en junio de 1997 mientras viajaba por la región acompañado de su hermano. Según ha informado BBC Urdu, ambos habían abandonado su hogar a causa de una disputa familiar que había alcanzado un punto de extrema tensión. Durante el trayecto, se vieron sorprendidos por una tormenta de nieve. Naseeruddin buscó refugio en una cueva, pero no volvió a salir.

Una cueva como último refugio

Su hermano, Kathiruddin (identificado como Kaseeruddin en algunas fuentes), relató al medio que ese mismo día por la mañana habían llegado al valle y que, al ver que su hermano no regresaba, buscó ayuda en los alrededores para emprender su búsqueda. "Había llegado al valle esa mañana. Mi hermano entró en una cueva al mediodía. Cuando no volvió, fui a buscarlo, pero nunca lo encontré", explicó. La policía cree que el hombre habría resbalado y caído por una grieta del glaciar mientras se resguardaba de la tormenta.

El pastor que localizó los restos, Omar Khan, declaró: "Lo que vi era increíble. El cuerpo estaba intacto. Ni siquiera se habían roto las ropas". La identificación del cadáver fue posible de forma inmediata gracias al buen estado del documento personal hallado junto a los restos, lo que permitió a la policía reconstruir con rapidez los hechos y confirmar la identidad del fallecido. Una vez conocido el hallazgo, varios vecinos de la zona comenzaron a aportar información adicional sobre el caso, según indicó el propio Khan.

Los restos serán ahora trasladados por su hermano, quien ha manifestado su intención de enterrarlo en la montaña o devolverlo a su hogar ancestral.

Una conservación excepcional

Según explicó el profesor Muhammad Bilal, jefe del Departamento de Medio Ambiente de la Universidad COMSATS de Islamabad, las condiciones del glaciar favorecieron la conservación del cuerpo: "Cuando un cuerpo humano cae en un glaciar, el frío extremo lo congela rápidamente". La falta de oxígeno, combinada con una baja humedad, habría contribuido a una especie de momificación natural que mantuvo intactos tanto los restos como la ropa durante casi tres décadas.