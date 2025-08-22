Dos menores, de 14 y 16 años, mueren tras lanzarse al agua desde un muelle y un puente en Pontevedra

Dos menores han perdido la vida este jueves en la provincia de Pontevedra en dos sucesos distintos, aunque de características similares. El primero, un joven de 16 años, falleció en el hospital tras permanecer diez días ingresado en la UCI después de lanzarse al río Lérez desde un puente en Pontevedra. El segundo, un niño de 14 años, murió en el puerto de Aguete, en Marín, tras precipitarse al agua desde un muelle y quedar inconsciente.

Un menor de 16 años muere tras lanzarse desde el puente del Lérez

El joven, natural de Marín, permanecía ingresado en estado crítico en el Hospital Montecelo de Pontevedra desde el pasado 11 de agosto. Ese día, según informó el 112 Galicia, se lanzó desde el Ponte das Palabras, ubicado en el barrio de Monte Porreiro.

El suceso ocurrió al anochecer. Según el diario La Voz de Galicia, el menor acudió junto a otros jóvenes a las inmediaciones del Ponte das Palabras, tras participar en la fiesta de Santa Margarita. En un momento dado, dos de ellos se subieron al puente y uno de ellos, el fallecido, se lanzó al agua desde una altura aproximada de veinte metros.

El impacto con el agua, posiblemente agravado por el bajo caudal del río en ese momento, dejó al menor inconsciente. Pasó cerca de quince minutos bajo la superficie hasta que un testigo logró indicar a los servicios de emergencia el punto exacto en el que había caído.

La caída, desde una altura estimada de unos veinte metros, tuvo graves consecuencias. Tras una reanimación de urgencia por los equipos de salvamento, fue trasladado en estado crítico al Hospital Montecelo, donde permaneció en cuidados intensivos hasta que se confirmó su fallecimiento este jueves.

El club Marín Futsal, del que el joven formaba parte, ha confirmado su muerte a través de sus redes sociales, recordando que "no sólo era jugador, sino también amigo y compañero", y destacando que su legado se medirá "por el cariño que sembró".

Otro menor fallece en Aguete tras saltar al agua con sus amigos

Horas después de conocerse este fallecimiento, se produjo otro suceso en el municipio de Marín. Un niño de 14 años ha fallecido en el puerto de Aguete tras lanzarse al agua desde el muelle mientras estaba acompañado de otros menores.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, el accidente tuvo lugar alrededor de las 17:30 horas. Testigos relataron que el menor se tiró al agua y quedó inconsciente. Algunos indicaron que pudo golpearse contra el fondo, con una cuerda de amarre o que sufrió una indisposición repentina. El menor fue sacado del agua por personas presentes en el lugar.

#AXEGAInforma dun menor falecido

📍Porto de Aguete, #Marín ➡️Saltou do peirao e quedou inconsciente 🚨Urxencias Sanitarias de Galicia-061, @policia, Policía Local, Autoridade Portuaria, Grupo de Intervención Psicolóxica do @copgalicia pic.twitter.com/9lbyFRmkLX — 112 Galicia (@112Galicia) August 21, 2025

Pese a los intentos de reanimación practicados por una sanitaria que se encontraba fuera de servicio, por socorristas y por los profesionales del 061, no fue posible salvarle la vida. El menor fue declarado fallecido en el mismo puerto.

El Ayuntamiento de Marín ha expresado su consternación por el fallecimiento del niño, que era vecino de Seixo, y ha transmitido sus condolencias a los familiares. La alcaldesa, María Ramallo, se ha desplazó hasta el lugar de los hechos, donde también intervinieron la Policía Local, la Policía Nacional, la Autoridad Portuaria y el Grupo de Intervención Psicológica del Colegio Oficial de Psicología de Galicia.

Varios accidentes similares este verano en la provincia

Estos dos sucesos se suman a otros accidentes graves registrados en zonas acuáticas de la provincia de Pontevedra durante este verano. El pasado 17 de julio, un menor de 14 años falleció tras lanzarse al agua en la laguna de Pedras Miúdas, en el municipio de Catoira.

Además, el pasado 28 de mayo fue hallado el cuerpo sin vida de un joven de 20 años desaparecido en Soutomaior tras lanzarse al río Verdugo desde un puente medieval junto a una amiga. Ella logró salir del agua, pero él fue arrastrado por la corriente. El cuerpo fue localizado por buzos de la Guardia Civil.