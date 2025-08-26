Los bomberos hallan restos óseos junto a un coche mientras apagan un incendio en Orense

Durante las labores de extinción de un incendio forestal en Vilariño de Conso (Orense), los efectivos de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) con base en Laza realizaron un descubrimiento que ha derivado en una investigación por parte de las autoridades.

Un helicóptero de apoyo aéreo localizó restos óseos humanos junto a un vehículo, lo que ha despertado sospechas de que podría tratarse de una persona desaparecida meses atrás.

El suceso ocurrió el miércoles, cuando los bomberos de tierra detectaron desde la distancia lo que parecía ser un vehículo calcinado. Debido a la lejanía y la complicada visibilidad, se solicitó al helicóptero una inspección aérea más detallada. Al confirmar desde el aire que efectivamente se trataba de un coche, se verificó la matrícula y se comunicó de inmediato a la Guardia Civil.

La localización concreta corresponde a un cortafuegos en las inmediaciones del parque natural de O Invernadeiro. La complejidad del terreno obligó al desplazamiento del grupo de rescate de montaña para llegar al lugar exacto.

Posible desaparición en mayo

Fuentes cercanas a la investigación han indicado que tanto el vehículo como las circunstancias del hallazgo podrían estar relacionadas con la desaparición de un vecino de la provincia. Según ha publicado La Voz de Galicia, se trataría de Juan Mas Mercadé, un hombre de 73 años desaparecido a comienzos de mayo.

El hombre residía en la localidad de Pereiras y, de acuerdo con la información disponible, su rastro se perdió entre el lunes 5 y el martes 6 de mayo. Desde entonces, no se había logrado ubicar ni a él ni a su vehículo, lo que había originado una búsqueda que, hasta el momento del hallazgo, no había dado resultados concluyentes.

Tras el descubrimiento, los restos óseos han sido trasladados a un laboratorio forense para su análisis e identificación, con el fin de confirmar si corresponden al vecino desaparecido o a otro caso.