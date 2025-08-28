Detienen a una octogenaria que asaltaba casas con la técnica del resbalón en Málaga

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a una mujer de 81 años por su presunta implicación en cinco robos con fuerza en apartamentos turísticos del centro de la ciudad.

Según han informado los agentes, la detenida empleaba la conocida técnica del resbalón, valiéndose de su apariencia de fragilidad física para acceder sin levantar sospechas a los edificios donde cometía los robos. Tras ser sorprendida por el residente de uno de los inmuebles y puesta a disposición judicial, ha ingresado en prisión provisional.

Técnica del resbalón y sustracción parcial

Desde mediados del mes de julio, la Policía Nacional había detectado un patrón repetido de robos en alojamientos turísticos del centro de Málaga. En todos los casos, el procedimiento utilizado era el del resbalón, una técnica que consiste en introducir un objeto delgado y flexible –como una tarjeta o un recorte de plástico– entre el marco de la puerta y el pestillo, para forzar la apertura en puertas que no estaban cerradas con llave.

Este tipo de robos no provocaba daños visibles en la cerradura y, en la mayoría de los casos, las víctimas, turistas alojados temporalmente en los pisos, denunciaban solo la desaparición parcial de objetos de valor. Esta estrategia, según los investigadores, generaba confusión entre los afectados sobre si realmente habían sido víctimas de un robo o si, por el contrario, podían haber perdido sus pertenencias en la calle.

Fingía ser limpiadora o una vecina despistada

Según el comunicado de la Policía Nacional, la mujer aprovechaba su apariencia frágil y afable para adentrarse sin dificultad en los edificios. Si alguien la sorprendía en el interior de alguna vivienda o transitando por zonas comunes, fingía haberse equivocado de puerta o se presentaba como una empleada de limpieza.

Los agentes del Grupo de Robos de la Comisaría Provincial fueron los encargados de la investigación, y atribuyen a la sospechosa cinco robos con fuerza en los que se repite este mismo método. En todos ellos, la mujer habría accedido sin forzar la entrada visible y habría sustraído dinero en efectivo y joyas, objetos que, según la Policía, siempre eran su principal objetivo.

Fue sorprendida por un turista en plena acción

La detención se produjo tras el aviso de un inquilino de un apartamento turístico, que encontró a la mujer dentro de la vivienda mientras sustraía objetos. Al llegar al lugar, agentes del Grupo Gotham de la Policía Nacional comprobaron que se trataba de una persona con amplio historial delictivo en delitos contra el patrimonio.

En el momento de su detención, portaba varios recortes de plástico, incluidos trozos de cartas de restaurantes plastificadas, adaptadas para forzar las cerraduras con resbalón. El material incautado confirmó el modus operandi observado en los cinco casos previos que habían sido investigados por la Policía.