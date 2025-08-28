El asesino de dos niños en Minneapolis, un joven trans que amenazó con matar a Trump y atacar una iglesia

La tragedia ha sacudido este miércoles la ciudad de Minneapolis. Un joven identificado como Robin Westman, de 22 años, ha abierto fuego durante una misa previa al comienzo de las clases en la escuela católica de la Anunciación, dejando dos niños muertos –de 8 y 10 años– y 17 heridos, catorce de ellos menores.

El atacante iba armado con un rifle, una escopeta y una pistola, que habían sido compradas de forma legal. Según la policía, Westman ha efectuado "docenas" de disparos a través de las ventanas de la iglesia y posteriormente se ha suicidado con una de sus armas. El balance provisional del suceso —a la espera de la evolución de los heridos— es de tres fallecidos (el atacante y los dos menores asesinados).

Amenazas previas y un manifiesto perturbador

Horas antes de la masacre, Westman había publicado un vídeo en YouTube de 11 minutos donde mostraba su arsenal y adelantaba que podría "asaltar una iglesia" durante una misa.

En el vídeo y otros publicados en su canal, lanzaba insultos supremacistas y antisemitas y enseñaba cargadores con mensajes como "Para los niños", "Matar a Donald Trump" o "¿Dónde está ahora tu jodido Dios?".

El canal, ahora suspendido, contenía referencias a anteriores tiroteos masivos y manifestaba su admiración por la masacre de Sandy Hook de 2012, en la que fallecieron 28 personas en una escuela de primaria.

En su domicilio, la policía hallado más material violento y un manuscrito escrito en inglés y ruso, que incluía un dibujo de la iglesia atravesada por un cuchillo.

(THREAD) Westman, a man who "identified" as a woman, posted multiple videos to a YouTube channel which has just been suspended. In one video, he flips through a manifesto, hand-written in Russian, which ends with a drawing of what appears to be a church. Westman then drives a… pic.twitter.com/zZ5sdf8M3s — REDUXX (@ReduxxMag) August 27, 2025

Obsesionado con matar

En sus escritos, Westman revelaba su obsesión por cometer una masacre: "Quiero ser ese monstruo aterrador y horrible que está de pie sobre niños indefensos. Llevo mucho tiempo pensando en asesinatos en masa. Escribir este diario me genera un profundo conflicto", escribió.

También publicó un manifiesto para su familia en el que pedía perdón por la masacre que iba a cometer: "A mis hermanos, perdón por manchar para siempre el resto de sus vidas", mientras que a sus padres les pedía: "Por favor no piensen que fracasaron como padres".

Marcado por la transición de género

Nacido como Robert Westman, solicitó un cambio de nombre en 2019. En 2020, un juez autorizó la modificación, reflejando que "se identificaba como mujer". Sin embargo, según fuentes policiales citadas por CNN, en los últimos años parecía haberse distanciado de esa identidad, a pesar de que en algunos vídeos aparecía con dos coletas y vestimenta femenina.

A pesar de la violencia de sus planes y las amenazas previas a través de su canal de YouTube, Westman no tenía antecedentes penales. Según la policía, adquirió legalmente las armas utilizadas en el ataque.

Conmoción política y duelo nacional

El tiroteo ha reabierto el debate sobre el acceso a las armas en Estados Unidos. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha expresado sus condolencias en un vídeo publicado en la red social X: "Los niños que apenas comenzaban el año escolar fueron recibidos con maldad, horror y muerte. No debería haber palabras para describir este tipo de incidentes, porque no deberían ocurrir. Y no hay palabras que puedan aliviar el dolor de las familias hoy. En nombre de todo el pueblo de Minnesota, nuestro más sentido pésame".

There are no words that will heal the pain of this community. pic.twitter.com/wVx72fOYFQ — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025

El presidente Donald Trump también ha reaccionado en la red social Truth Social, calificando el tiroteo como "terrible" y alabando la "rápida respuesta del FBI". Tanto Trump como Walz ordenaron que las banderas ondeen a media asta en edificios públicos y terrenos federales hasta el 31 de agosto.

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha pedido que la tragedia no sea utilizada para atacar a la comunidad trans: "Quien use este acto para demonizar a cualquier colectivo ha perdido el sentido de la humanidad común".

La escuela católica de la Anunciación, donde ocurrió la masacre, ha lamentado que "lo que debía ser un primer día de clases lleno de alegría y curiosidad terminó en horror y muerte". Mientras el FBI y la policía de Minneápolis analizan el material hallado en la vivienda de Westman y sus publicaciones digitales, la ciudad enfrenta una de las peores tragedias de su historia reciente.