Asesinan a la 'tiktoker' Esmeralda Ferrer junto a su marido y sus hijos

La creadora de contenido Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en TikTok como Esmeralda FG, ha sido hallada muerta junto a su esposo y sus dos hijos de 7 y 13 años dentro de una camioneta en Guadalajara, Jalisco (México). Los cuerpos fueron localizados el 22 de agosto en el barrio de San Andrés, después de que vecinos alertaran a las autoridades al observar el vehículo estacionado con varios cadáveres en su interior, según informó Milenio. Seis días más tarde, la Fiscalía de Jalisco ha confirmado la identidad de las víctimas: Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años; su marido, Roberto Carlos Gil Licea, de 36; y los dos menores.

Esmeralda Ferrer Garibay inició su presencia en TikTok en 2020. En esta red social llegó a reunir más de 20.000 seguidores gracias a vídeos en los que mostraba un estilo de vida asociado al lujo, con referencias a viajes, cirugías estéticas, artículos de marcas de diseñador y escenas de su vida cotidiana junto a sus hijos y su mascota.

La investigación se centra en el taller

La familia, originaria de Michoacán, se había trasladado recientemente a Jalisco. Antes del hallazgo, su desaparición ya había sido denunciada. La última vez que se les vio fue en un taller mecánico, donde peritos han localizado restos de sangre y casquillos, lo que lleva a los investigadores a considerar que pudieron ser asesinados en ese lugar.

Tras el registro del taller, han sido detenidos dos trabajadores identificados como Héctor Manuel Valdivia Martínez y un hombre conocido como El Chino. No obstante, ambos han quedado en libertad el 25 de agosto al no encontrarse pruebas en su contra. Ese mismo día, Valdivia y dos familiares han sido interceptados por un grupo armado cuando abandonaban las instalaciones de la Fiscalía. Desde entonces permanecen desaparecidos. El Chino logró escapar.

Hipótesis sobre el negocio familiar

Una de las hipótesis apunta a la actividad profesional de Gil Licea, dedicado a la compraventa de automóviles y al cultivo de jitomate en Michoacán. "Una de las líneas de investigación es que el crimen pueda estar relacionado con su negocio", ha declarado el vicefiscal de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, en declaraciones recogidas por Univisión. En la misma línea, el diario mexicano El Universo ha señalado que el Ministerio Público analiza las actividades del marido de Ferrer Garibay como principal línea de investigación.