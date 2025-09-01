Hallado un cadáver calcinado dentro de un canal subterráneo en Sevilla

La Policía Nacional investiga la aparición de un cadáver en Sevilla. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición y completamente calcinado, ha sido localizado este lunes por la mañana en un tramo soterrado del Canal de los Presos, en una zona situada entre la barriada de Palmete y el municipio de Alcalá de Guadaíra. La víctima se encontraba dentro de una canalización de aguas, lo que ha dificultado las labores de identificación.

Las pesquisas comenzaron en la noche del domingo, cuando la Guardia Civil informó a la Policía Nacional de que uno de sus confidentes había alertado de la posible existencia de un cadáver quemado en el Camino del Chorrillo, en las inmediaciones de Alcalá de Guadaíra. La sala del 091 activó un dispositivo de búsqueda y estableció un puesto fijo en el área, aunque los registros realizados durante la noche no dieron resultado.

Autopsia e identificación

Durante la mañana del lunes, agentes de la Unidad de Subsuelo han ampliado la inspección de la zona y han localizado el cuerpo dentro de la canalización. Según fuentes policiales citadas por Telecinco, el lugar donde se ha producido el hallazgo presenta un acceso complicado, con escombros acumulados de obras abandonadas, vegetación densa y un cierto desnivel respecto a la parte transitable. Estas circunstancias han dificultado la localización del cadáver en las primeras horas de búsqueda.

Los investigadores han iniciado los trabajos para identificar a la víctima y reconstruir los hechos. El cadáver, que en principio sería un hombre, ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Forense de Sevilla, donde se le practicará la autopsia. Paralelamente, la Policía Nacional está revisando las denuncias por desaparición registradas en las últimas semanas y meses, en busca de datos que puedan arrojar luz sobre la identidad del fallecido. El caso ha quedado en manos del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, en funciones de guardia.