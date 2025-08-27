Una mujer trans detenida en Parla por tocamientos a un menor que la defendió de una agresión

La Policía Local de Parla detuvo el pasado jueves 21 de agosto a una mujer transexual de 36 años y nacionalidad paraguaya acusada de una agresión sexual a un menor de 15 años. Según adelantó El Mundo, la arrestada fue puesta en libertad tras declarar ante la Justicia durante el fin de semana.

Los hechos ocurrieron en torno a las 2:00 en la calle Río Ebro. El joven paseaba junto a un amigo cuando ambos se toparon con la mujer, que mantenía una fuerte discusión con su pareja. Al ver que huía de esa situación, decidieron intervenir para ayudarla y mediar en el conflicto.

Propuesta sexual tras la pelea

Tras este episodio, la mujer les habría propuesto practicarles sexo oral como muestra de agradecimiento, algo que rechazaron. De acuerdo con el relato posterior, uno de los jóvenes fue víctima de tocamientos y decidió marcharse. Más tarde habría sufrido una agresión sexual.

La madre del denunciante explicó en el programa En Boca de Todos de Cuatro cómo su hijo dio la voz de alarma: "Mi hijo llamó a la Policía desde su teléfono móvil para avisar que fuera alguien, que había una chica que estaba siendo perseguida por alguien". A continuación, detalló lo que le contó sobre la agresión: "La chica le fue a dar dos besos y, a continuación, le metió mano, o sea, le fue a tocar sus genitales por encima de los pantalones. Y le dijo: ‘¿Qué tienes ahí?’".

Según la misma fuente, el joven se apartó y contestó: "No, no, yo estoy comprometido". En ese momento, la mujer se dirigió al otro chico: "El otro sí consintió, sí se dejó", relató la madre. Añadió que su hijo, al observar la escena, "se quedó separado unos metros, le empezó a dar un poco de asco lo que estaba viendo. Me contó que estaba preocupado por su amigo".

Declaración del segundo joven

El segundo menor explicó a los agentes haber tenido un "percance de tipo sexual" con la mujer. Declaró que ella llegó a bajarle los pantalones, aunque él se opuso en varias ocasiones, y que le "palpó" sus zonas íntimas.

La Policía Local logró dar con la sospechosa gracias a la descripción facilitada por los jóvenes y la colaboración de varios vecinos, que señalaron el piso donde residía "una mujer transexual" que coincidía con las características aportadas.

Las familias de los dos jóvenes han mostrado su indignación por la puesta en libertad de la acusada, a pesar de las denuncias presentadas.