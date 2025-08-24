Localizan a una mujer desaparecida en Texas en el autoproclamado "Reino de Kubala" en Escocia

Una joven de Texas que había sido denunciada como desaparecida por su familia ha sido localizada en Escocia, en un campamento improvisado que sus ocupantes llaman el "Reino de Kubala". Kaura Taylor, que ahora utiliza el nombre de Asnat, fue identificada tras difundirse imágenes recogidas por la agencia SWNS en las que aparece con vestimentas de inspiración africana y adornos tradicionales en el rostro y el cabello. En un vídeo, la joven dejó claro que no desea regresar a su vida anterior: "Para las autoridades del Reino Unido, obviamente no estoy desaparecida. Déjenme en paz. Soy una adulta, no una niña indefensa".

El líder autoproclamado

El grupo está encabezado por el autodenominado rey Atehene, de 36 años, anteriormente conocido como el cantante de ópera Kofi Offeh, y su esposa, la reina Nandi, de 43 años, madre de siete hijos y nacida con el nombre Jean Gasho. Según su relato, Escocia es la tierra de sus antepasados, de la que habrían sido expulsados hace 400 años. Su objetivo sería reinstaurar ese supuesto linaje hebreo perdido.

El propio Atehene ha expresado públicamente su rechazo a la autoridad británica: "Seguimos las leyes del creador; todo pertenece a quien lo hizo. No creemos que ninguna autoridad posea la tierra. La tierra pertenece al padre. No sabemos nada de ningún desalojo. Todo lo que sabemos es que estamos aquí para quedarnos y establecer nuestra autoridad y nuestro poder, tal como lo hicieron nuestros antepasados".

Las autoridades locales confirman que el grupo ha recibido varias notificaciones de desalojo. Además, denunciaron un ataque contra su campamento, que habría sido incendiado. Pese a todo, insisten en que solo reconocen las leyes de su Dios, Yahowah, y que no abandonarán el lugar. "El Reino de Kubala no puede ser destruido, porque contamos con la ayuda del creador de los cielos y la tierra. Hasta entonces, nadie podrá destruir el Reino de Kubala", afirmó su líder.

Profecías ancestrales

El rey asegura ser descendiente del rey David y del Mesías, e interpreta su asentamiento en Escocia como parte de una profecía ancestral: "La profecía decía: ‘Después de 400 años, cuando mis antepasados sean expulsados de la tierra de Escocia, de la tierra de Gran Bretaña, irán al cautiverio y perderán su identidad. Pero después de 400 años, yo vendré y los devolveré a la tierra prometida’. Estoy siguiendo ese llamado ancestral y el llamado de los dioses. Es un viaje de esperanza, una peregrinación".

El grupo defiende un estilo de vida basado en la simplicidad y la autosuficiencia. "Vivimos una vida muy simple, de retorno a la inocencia. Nos conectamos con la naturaleza. Nos conectamos con los árboles que nos rodean. Nos arraigamos cada mañana. Nos bañamos en el agua de manantial. Llevamos una vida sencilla, confiando cada día en el creador para la comida, el refugio y la ropa. Vivimos en una tienda sin paredes, pero no tememos a nadie, pues tenemos la protección del creador, Yahowah", explicó Atehene.

La reina Nandi reforzó el mensaje a través de un comunicado publicado en redes sociales: "Somos las Tribus Perdidas de Hebreos y hemos regresado para reclamar Escocia como nuestra patria, una tierra robada por Isabel la primera hace 400 años, cuando deportó a todos los negros de Escocia e Inglaterra, quienes no eran africanos sino nativos de la tierra. Los jacobitas eran negros, descendientes de su ancestro Jacob, Yacobho, un hombre negro. Según nuestro profeta Atehene, Jerusalén está en Escocia, y él es la semilla y descendencia de David, el Mesías. El viejo mundo está desapareciendo, ha comenzado el Segundo Éxodo, solo aquellos que vivan fuera de la red, en Tabernáculos, serán salvados, mientras entramos en el Reino Milenario de Kubala, y el mundo queda atrás".

Reacción de las autoridades

El Consejo de Scottish Borders ha señalado que trabaja con la Policía de Escocia para atender el caso. "Esto ha incluido la provisión de asesoramiento e información sobre opciones de vivienda y otros servicios de apoyo", declaró un portavoz.

De este modo, el denominado Reino de Kubala, integrado únicamente por tres personas acampadas en un bosque, persiste en su desafío a la legalidad británica convencido de que su presencia en Escocia responde al cumplimiento de una profecía.