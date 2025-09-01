La Policía indonesia implica al hotel en el asesinato de Mati Muñoz y mantiene abierta la búsqueda de responsables

El asesinato de María Matilde Muñoz –alias Mati– en la isla de Lombok (Indonesia) sigue siendo un misterio. La española, de 72 años, fue vista por última vez el pasado 1 de julio en la isla, donde pasaba largas temporadas cada año. Sin embargo, Mati –procedente de Ferrol– fue hallada sin vida el pasado 30 de agosto, en una playa cercana al hotel Bumi Aditya, situado en la zona de Senggigi, al oeste de la isla.

La Policía local ya ha detenido a dos sospechosos, un trabajador del hotel donde se alojaba y un exempleado del mismo, quienes han confesado haber planeado y ejecutado el crimen. Según ha confirmado la policía indonesia a la agencia EFE, la investigación del crimen "continúa y no ha hecho más que comenzar". Asimismo, Yasmara Harahap, jefe de Policía en la comisaría de Lombok Occidental, ha indicado que la autopsia no se revelará este lunes.

Confesión de los detenidos y reconstrucción de los hechos

Los dos detenidos han confesado haber planeado el asesinato de Muñoz la madrugada del 2 de julio. La víctima fue presuntamente asesinada en su habitación del hotel y, según la confesión de los detenidos, habría sido asfixiada. Su cadáver permaneció cuatro días en una sala de almacenamiento del alojamiento, según la versión policial.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a un montículo cercano y finalmente depositado en la playa donde fue encontrado semanas después. La ubicación exacta fue facilitada por uno de los detenidos, que también ha reconocido su implicación en el traslado.

Le robaron 115 euros

De acuerdo con las declaraciones de la Policía, los sospechosos robaron a Muñoz 3 millones de rupias (aproximadamente 155 euros) e intentaron, sin éxito, usar una de sus tarjetas bancarias. Además, el teléfono móvil de la víctima fue vendido por uno de ellos a un conocido, y tanto el terminal como el pasaporte de Muñoz han sido localizados por los investigadores.

Las autoridades han comenzado a interrogar al resto del personal del hotel en calidad de testigos, aunque no se descartan nuevas detenciones. Aunque, según Harahap, de momento no hay más personas formalmente implicadas.

El entorno familiar cuestiona la investigación

El sobrino de la víctima, Ignacio Vilariño, ha expresado públicamente sus dudas sobre la versión policial. En un mensaje enviado a EFE, ha afirmado que la familia cree que hay más personas implicadas y ha señalado directamente al hotel como foco de sospechas desde el inicio de la desaparición.

Una de las contradicciones señaladas por la familia está relacionada con un supuesto mensaje enviado desde Laos el 6 de julio por parte de Muñoz. Desde el hotel, dijeron a la Policía que Mati les había escrito un mensaje diciéndoles que se marchaba a Laos. Sin embargo, esos días ya había dejado de contestar a sus seres queridos.

Además, las autoridades migratorias desmintieron que la turista hubiera salido del país, lo que ha incrementado las sospechas sobre una posible manipulación de los hechos por parte del hotel donde se alojaba.