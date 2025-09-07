Vuelca un autocar en Barcelona: más de 50 heridos, tres de ellos graves

Un autocar en el que viajaban, en su mayoría, turistas de varias nacionalidades ha volcado a su paso por el municipio barcelonés de Santa Susanna, dejando un balance de más de medio centenar de heridos.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha desplegado un amplio dispositivo en la zona, atendiendo a un total de 53 personas, de las alrededor de 70 que viajaban en el vehículo. De ellas, ha confirmado Efe, tres han sido evacuadas en estado grave al Hospital Germans Trias de Badalona, y una tercera, en estado menos grave, al Hospital de Mataró. El resto de los heridos presentan un pronóstico leve.

Según ha informado Europa Press, los bomberos habrían realizado una primera atención a los pasajeros con 14 dotaciones y revisado el vehículo y los alrededores por si hubiese más personas afectadas.

El siniestro ha ocurrido pasadas las doce del mediodía en el kilómetro 127,7 de la C-32. Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, el vehículo se salió de la vía y fue a parar a un talud. A consecuencia del accidente, la autopista ha sufrido importantes retenciones al quedar sólo un carril abierto en sentido Barcelona.

Fuentes de los Bomberos han señalado que la mayoría de los pasajeros pudieron salir por su propio pie del autocar. Hasta lo que se ha podido saber, el vehículo permanece todavía volcado sobre el talud al que fue a parar tras salirse de la calzada, a la espera de ser retirado.