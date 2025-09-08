La policía abate a un hombre que se llevó a sus tres hijos y los ocultó en un bosque durante 4 años

La Policía de Nueva Zelanda ha abatido a Tom Phillips, buscado desde 2019 por la sustracción de sus tres hijos en Auckland, tras un tiroteo registrado en la región de Waikato. Los menores, de entre 9 ,10 y 12 años, han sido localizados con vida en un campamento cercano.

El suceso se produjo el lunes en la localidad de Waitomo, en la isla Norte de Nueva Zelanda. La Policía fue alertada de un robo a mano armada en la zona y persiguió a dos sospechosos. Durante la persecución, uno de ellos abrió fuego con un rifle contra los agentes, que respondieron al ataque y abatieron al tirador. Posteriormente se confirmó que se trataba de Phillips.

Las autoridades habían mantenido la búsqueda del hombre durante cuatro años, después de que desapareciera con sus hijos en septiembre de 2019 tras una disputa legal por la custodia de los menores.

Localización de los menores

En el lugar del tiroteo fue hallado uno de los tres menores. Ante el temor de que los otros dos pudieran encontrarse en el desierto, donde las temperaturas descienden hasta los cero grados durante la noche, la Policía organizó un dispositivo de búsqueda.

Tom Phillips y uno de sus hijos, intentando entrar en una tienda en 2023 NZ Police.

Horas más tarde, y siguiendo las indicaciones del primer menor localizado, los agentes encontraron a los otros dos niños en un campamento en un bosque cercano. Se trata de Ember, de 9 años; Maverick, de 10; y Jayda, de 12. Todos ellos se encuentran a salvo.

La madre de los menores, conocida como Cat, declaró a la emisora pública RNZ que se siente "aliviada" porque la experiencia "terrible" que vivía desde 2019 ha concluido, aunque reconoció estar también "entristecida por cómo se han desarrollado los acontecimientos". "Nuestra esperanza siempre ha sido que los niños pudieran regresar de forma pacífica y segura para todos los involucrados", añadió.

El alcalde de Waitomo, John Robertson, afirmó que la muerte de Phillips supone "el peor resultado posible" para la comunidad. En declaraciones a medios locales, señaló que esperaba que la situación se hubiera resuelto mediante una negociación y no con un tiroteo. "Estoy destrozado, para ser honesto, y habrá muchos en la comunidad que estarán devastados porque este fue el resultado después de cuatro años", declaró.