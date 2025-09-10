Hallan un cadáver en descomposición en un Tesla de D4vd, el cantante de 'Romantic Homicide'

El Departamento de Policía de los Ángeles ha hallado un cadáver en estado de descomposición en el interior del maletero de un Tesla, registrado en Texas a nombre de David Anthony Burke —el nombre real del famoso cantante estadounidense D4dv—, que se encontraba en el depósito de vehículos de Hollywood.

Según ha reportado la policía, los trabajadores del depósito fueron los que dieron aviso a las autoridades el pasado lunes por la mañana al detectar el mal olor que procedía del coche en cuestión, que había llegado a sus instalaciones un par de días antes, tras ser remolcado desde el lugar en el que llevada varios días abandonado.

Cuando los agentes llegaron al depósito de la empresa Hollywood Tow y abrieron el vehículo descubrieron que el hedor procedía de un cuerpo en avanzado estado de descomposición que había envuelto en una bolsa en el maletero del Tesla de D4dv, que cuenta millones de seguidores (2 millones tanto en YouTube como Instagram y casi 4 en TikTok).

Según la oficina del artista, que se encuentra inmerso en una extensa gira mundial —en estos momentos por Estados Unidos, hasta que el 1 de octubre inicie en Oslo (Noruega) la fase europea y el 3 de diciembre la australiana—, está al tanto de lo sucedido y "colaborando plenamente con las autoridades".

¿Quién es D4vd?

David Anthony Burke, que actualmente tiene 20 años, saltó a la fama como D4vd en el año 2022 gracias a temas como Romantic Homicide (Homicidio romántico). Algo que ha dado mucho que hablar en redes a raíz de que se conociera el hallazgo de un cadáver en un automóvil registrado a su nombre.

"En el fondo de mi cabeza moriste y ni siquiera lloré", dice la canción del cantante estadounidense, que nació en Queens (Nueva York) y creció en Houston (Texas). El éxito —absolutamente viral— que alcanzó con sus primeros sencillos en TikTok le valieron para firmar con discográficas como Darkroom e Interscope Records.

Desde entonces, ha participado en bandas sonoras y ha elaborado el himno oficial del Campeonato Mundial de Fortnite 2025. Recientemente fue nominado al premio Artista masculino revelación en los Kids' Choice Awards 2025 y a Mejor canción escrita o grabada para televisión por "Feel It" en los GMS Awards 2025.

