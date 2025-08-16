Un matrimonio convive durante 18 meses con el cadáver de su compañero de "trío íntimo"

Una pareja de Colorado ha sido arrestada después de convivir durante 18 meses con el cadáver de su amante —James O'Neill, de 62 años— con el objetivo de cobrar la prestación del Seguro Social que percibía. James Agnew, de 55 años, y Suzanne Agnew, de 57, están acusados de los delitos de manipulación y abuso de un cadáver. Aunque también se enfrentan a distintos cargos relacionados con la sustracción de alrededor de 17.000 euros y el uso de las tarjetas de su compañero de "trío íntimo" desde que muriera en diciembre de 2023.

La investigación comenzó a raíz de que la denuncia del hermano de O´Neill. A finales del pasado mes de junio, Robert solicitó al Departamento de Policía de Lakewood que realizara una verificación de bienestar ya que no lograba contactar con él y nadie de la familia lo había visto desde 2019. Lo poco que sabían de él había sido a través de breves contactos telefónicos, en 2021. Cuando los agentes se personan en el apartamento de South Ammons Street, les atendió un hombre que se identificó como "James" —recoge la declaración jurada de los agentes—.

No era O´Neill

Esta persona transmitió a los policías que no quería saber nada de sus familiares, y así se lo hicieron saber al hermano de James que se había interesado por él. Hasta ahí, todo parecía normal. Pero cuando los agentes mostraron a Robert la imagen del hombre con el que habían hablado, tomada con una cámara corporal, todo cambió. No era James, o al menos no el James que Robert O´Neill buscaba.

Posteriormente, el varón fue identificado por la policía como James Agnew. "Pero a juzgar por la conversación, parecía estar insinuando que era James O'Neill", explicaron los investigadores que se vieron obligados a volver a la residencia para ver qué ocurría. El matrimonio les abrió la puerta aunque no dejó entrar a los representantes de las fuerzas del orden y Robert fue incluido en el registro de personas desaparecidas.

Una herencia levantó la liebre

Los ahora arrestados dieron versiones "contradictorias" sobre si James O´Neill había residido con ellos, pero terminaron reconociendo que lo había hecho. Según ellos, estuvo poco tiempo y terminó marchándose con "una mujer extranjera" que había conocido por internet. Así que la investigación policial quedó ahí, pero el hermano del fallecido continúo con sus averiguaciones.

Robert se puso en contacto con los Agnew y les dijo que necesitaba contactar con su hermano para que le diera en el número de su cuenta bancaria con motivo de "una herencia que debía depositarse" en ella. La pareja le insinuó entonces que James había regresado a la casa, pero que seguía sin querer hablar con él.

Eso sí, les había pedido —le dijeron— que le proporcionaran los datos que necesitara (cuenta bancaria y número de la Seguridad Social). Pero cuando la pareja se enteró de que O'Neill tenía que estar presente para que se realizara el depósito, "dejó de hablarle inmediatamente". Esto levantó las sospechas del hermano.

Una relación de tres

Robert se lo trasladó a la policía y revisó los movimientos bancarios de la cuenta que le habían proporcionado. Como era de esperar, había operaciones que le resultaron extrañas. Saltaron todas las alarmas y la investigación tomó otro cariz. Las imágenes de las cámaras de seguridad de establecimientos y cajeros automáticos confirmaron que los Agnew habían estado haciendo uso de la tarjeta de O´Neill.

Cuando el matrimonio fue interrogado e informado del registro de su domicilio, advirtió a los agentes de que encontrarían el cadáver de "Jim". Según detalló Suzanne, ella y su marido habían mantenido "una relación a tres bandas". "Ella dijo que habían vivido juntos durante muchos años y que habían tenido una relación íntima los tres involucrados", recogen los agentes en su declaración jurada.

Se supone que O´Neill muere en diciembre de 2023 por causas naturales o consumo de drogas —presumen los agentes— y que la pareja decidió no informar sobre su muerte a las autoridades. Pasada una semana, habría explicado Suzanne, ella decidió cubrir el cuerpo del compañero de "trío íntimo" con un colchón inflable desinflado porque "los chihuahuas comenzaron a morderlo". De momento, los arrestados no son sospechosos de asesinato.

