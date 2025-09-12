El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la madrugada de este viernes 12 de septiembre un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en el municipio granadino de Santa Fe, según los datos publicados por el organismo y consultados por Europa Press. El movimiento sísmico, ocurrido a las 03.33 horas y a cero kilómetros de profundidad, ha sido percibido con claridad en numerosos puntos del área metropolitana de Granada, aunque no se han notificado heridos, daños personales ni materiales.

El seísmo ha sido sentido con intensidad III en los municipios de Santa Fe, Vegas del Genil, Chauchina, Cúllar Vega, Fuente Vaqueros, Pinos Puente, Purchil, Armilla y Las Gabias. Mientras tanto, , el temblor se ha percibido intensidad II-III en localidades como Albolote, Alfacar, Alhendín, Atarfe, Maracena, Chimeneas, Churriana de la Vega, Cijuela, Gójar, La Zubia, Monachil, Pulianas, Valderrubio y Granada capital.

Además, ha llegado a sentirse con intensidad II en Bobadilla, Cájar, Jun, Láchar, La Malahá, Ogíjares, Padul, Peligros y Villa de Otura. El temblor ha sido clasificado por el IGN como de nivel débil en la escala macro sísmica europea, aunque suficientemente perceptible dentro de los edificios y capaz de despertar a quienes se encontraban en reposo.

Sin daños ni heridos

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado de la recepción de llamadas procedentes de Maracena y Santa Fe durante la madrugada, aunque en ninguna de ellas se han reportado daños personales ni materiales. Según el IGN, la ausencia de profundidad en el epicentro ha favorecido que el seísmo fuera ampliamente sentido, aunque su corta duración ha limitado sus efectos.

No se han producido incidentes destacables, y los servicios de emergencia no han tenido que realizar intervenciones relacionadas con este evento sísmico.

Recomendaciones del 112 ante un terremoto

Desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía se recuerda la importancia de mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades en caso de sismo. Durante el temblor, recomiendan no abandonar el lugar donde uno se encuentra y, si se está en el interior de un edificio, buscar refugio bajo estructuras resistentes como mesas, camas o dinteles de puertas.

🔴 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en #SantaFe #Granada ➡️ El sismo ha sido sentido esta madrugada en varios municipios aunque no ha provocado daños personales ni materialeshttps://t.co/AkTvM3DC8f — EMA 112 (@E112Andalucia) September 12, 2025

Una vez pasado el movimiento, si el edificio ha sufrido daños, se aconseja salir ordenadamente por las escaleras, evitando el uso del ascensor. En el exterior, es conveniente alejarse de elementos que puedan desprenderse, como cornisas, cristales o cables eléctricos.

Si el terremoto sorprende a una persona en el interior de un vehículo, se debe detener el coche de forma segura y permanecer dentro hasta que finalice la sacudida. Posteriormente, se recomienda comprobar el estado de salud de las personas cercanas y, en caso de heridos graves, no moverlos salvo que exista un riesgo evidente como incendio o derrumbe.