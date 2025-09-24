Dos décadas de abusos: obligó a su hijastra a tener sexo con él y con otros hombres desde los 7 años

Un hombre brasileño de 51 años ha sido detenido en Araucária (Brasil), por supuestamente haberse casado con su hijastra y haberla obligado a participar en actos sexuales con él y otros hombres durante más de 20 años, según una nota de prensa publicada por la Policía Civil de Paraná (PCPR).

La detención tuvo lugar el pasado martes. La Policía señala que el sospechoso, expadrastro de la víctima, habría estado abusando de ella desde que tenía 7 años y que, a los 16, la obligó a contraer matrimonio después de que ella se quedara embarazada.

Durante dos décadas, la hijastra del arrestado —de 29 años, en la actualidad— fue víctima de agresiones físicas y psicológicas, así como restricciones a libertad, seguimiento mediante cámaras en su propia residencia y control tanto del teléfono móvil como de sus movimientos.

El delegado de la Policía Civil de Paraná, Eduardo Kruger, ha explicado —a través de un comunicado— que el acusado también obligó a la víctima a tener relaciones con otros hombres y que muchos de esos hechos fueron grabados en vídeo.

La victima huyó y denunció

La detención ha sido posible gracias a que la víctima logró escapar "alegando que se dirigía a un centro de salud" aunque, en realidad, iba a acudir a la comisaría a denunciar. Mientras permaneció en dependencias policiales, recibió llamadas telefónicas y mensajes de audio amenazantes, indicó el delegado.

"Tras presenciar el acoso, el equipo policial acudió a la residencia del sospechoso, donde intentó esconderse, pero fue capturado. En el lugar, incautaron las cámaras de vigilancia y los vídeos de los abusos en su teléfono móvil", informó la Policía.

Se le acusa de violación, privación ilegal de la libertad y acoso. La víctima y sus hijos han sido puestos bajo tutela y trasladados a un lugar seguro mientras que el hombre ha sido enviado al sistema penitenciario.