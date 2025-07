La pesadilla de una madre española: "Mi hija está secuestrada en Egipto y van a casarla con un niño de 10 años"

Alba Rodríguez, una joven madrileña de 24 años, vive desde hace casi tres años un auténtico calvario. Su hija Khaley tenía apenas dos años cuando fue secuestrada y llevada a Egipto por su progenitor, quien nunca la reconoció legalmente como su hija.

Alba denunció que su hija fue secuestrada por la familia paterna y trasladada fuera de España con un permiso que firmó con la promesa de que la menor volvería a los dos meses, tras conocer a sus abuelos en Egipto. Sin embargo, este regreso nunca ocurrió.

Lo último que ha conocido Alba sobre la pequeña es estremecedor: su hija ha sido prometida en matrimonio con un niño egipcio de 10 años, y será casada cuando cumpla nueve años y el chico 15, según le reveló un miembro enfrentado de la familia paterna.

Una relación marcada por la violencia

La historia comenzó con una relación sentimental entre Alba y Ahmed, un hombre egipcio que se negó a reconocer a Khaley como su hija, por lo que la niña solo tiene los apellidos maternos. La relación se tornó rápidamente violenta y Ahmed fue condenado por malos tratos, imponiéndole una orden de alejamiento hacia la madre y la pequeña y una pulsera telemática.

Aun así, en julio de 2022 logró convencer a Alba para que le firmara el permiso de viaje. "Me dijo que quería que Khaley conociera a su familia. Me prometió que volverían en septiembre", relató por aquel entonces Alba a Telemadrid. Sin embargo, comenzaron a llegar las excusas y las evasivas. Finalmente, Ahmed desapareció con la menor.

👮#TESTIMONIO El infierno de Alba: "Han secuestrado a mi hija. Se la han llevado a Egipto y van a casarla con un chico de 10 años". Luis Herrero entrevista Joaquín Amills, presidente de la asociación "SOS desaparecidos". 📻En el #Directo de #EsHERREROhttps://t.co/hL6P4BQTA8 pic.twitter.com/51G6KhKnUd — En Casa De Herrero (@encasadeherrero) July 7, 2025

En diciembre de ese mismo año, Alba viajó sola a Egipto con el objetivo de recuperar a su hija, pero nada más llegar Ahmed la recibió con una paliza y la amenazó de muerte. A pesar de esto, la madre consiguió ver a la menor durante unos minutos y grabar un vídeo en el que la pequeña le pedía que se quedase con ella.

La víctima denunció los hechos ante la policía local, pidió ayuda al consulado español y a la embajada, pero no pudo regresar con su hija. Desde entonces, no ha vuelto a tener ningún tipo de contacto con la menor. "Me tienen bloqueada por todos lados", comunicó Alba, que teme por la seguridad de la niña y asegura haber recibido amenazas: "Me dijeron que podrían venderla o hacerla desaparecer".

Sin respaldo institucional

La madre de Khaley está viviendo una pesadilla con las instituciones, y es que Egipto no forma parte del Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores, lo que dificulta enormemente el proceso de repatriación. A pesar de que Alba ha acudido a todos los organismos posibles, como el Ministerio de Exteriores, Fiscalía de Menores, embajadas, consulados y ONGs, ninguno ha conseguido proporcionarle ayuda efectiva. "Una jueza me dijo que, si lo hacía por vía legal, podía tardar años. Que lo mejor era ir yo misma a por ella, por mi cuenta y riesgo", relató con desesperación.

Ahora, con el apoyo de la Asociación SOS Desaparecidos, se está intentando reactivar el caso tratándolo como lo que realmente es: un secuestro internacional de una menor española. Joaquín Amills, presidente de esta organización, ha señalado en el programa En casa de Herrero, de esRadio: "No se trata de una sustracción. El padre no tiene derechos legales sobre la niña. Se trata de una retención ilegal y un secuestro".

Además, Amills ha denunciado la falta de controles fronterizos: "¿Cómo es posible que una persona con una pulsera telemática salga de España con una niña y vuelva solo, sin que nadie lo detecte?", se ha preguntado.

Prometida a los cinco años

La última noticia que recibió Alba sobre su hija fue a través de un miembro distanciado de la familia paterna, quien le explicaba que Khaley había sido prometida en matrimonio con el hijo de otra familia poderosa. El enlace se produciría cuando el niño cumpla 15 años. La pequeña apenas va a cumplir cinco este agosto.

Para frenar esta situación, la madre ha lanzado una campaña de recogida de firmas y recaudación de fondos para financiar el costoso proceso legal e intentar recuperar cuanto antes a la pequeña.