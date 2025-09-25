Cae el grupo neonazi Suburbios Firm: tenían armas, chalecos antibalas, 5 kilos de cocaína y 100.000 euros en efectivo

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a 13 integrantes del grupo radical Suburbios Firm, acusados de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. La operación ha concluido con 11 registros domiciliarios en los que se intervinieron armas, droga, material supremacista y más de 100.000 euros en efectivo.

La operación se inició en 2023 tras detectar un entramado criminal vinculado al grupo ultra deportivo Suburbios Firm, conocido por protagonizar incidentes violentos en espectáculos futbolísticos. Según la policía, la organización se financiaba con las ganancias procedentes del tráfico de cocaína en locales de ocio y la vía pública en la zona sur de Madrid.

El grupo, con una estructura jerarquizada en torno a su líder, fomentaba la violencia extrema contra colectivos considerados antagónicos y vulnerables. Sus miembros participaron en la protesta homófoba y racista celebrada en la plaza de Chueca en 2021, según han confirmado los investigadores.

Las diligencias están tuteladas por el Juzgado de Instrucción número tres de Pozuelo de Alarcón, que ha decretado el ingreso en prisión de tres de los arrestados.

Armas, droga y dinero intervenidos

Durante los 11 registros simultáneos en viviendas y una empresa, los agentes hallaron un arma de fuego, armas simuladas, dos chalecos antibalas, tres táseres, más de cincuenta defensas extensibles y numerosas armas blancas. En el apartado de estupefacientes, se intervinieron casi cinco kilos de cocaína, además de hachís, ketamina y cristal.

En los domicilios también se localizó material supremacista relacionado con Suburbios Firm y con otros grupos ultras vinculados, así como un vehículo caleteado usado para transportar droga de manera clandestina.De especial relevancia resultó el hallazgo de más de 100.000 euros en efectivo en poder de los principales responsables de la organización.

La investigación ha sido dirigida por la Comisaría General de Información, con la colaboración de la Brigada Local de Policía Judicial de Pozuelo y la Brigada Provincial de Información de Madrid.

Estas actuaciones se enmarcan en la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, que dedica una línea específica al seguimiento y desarticulación de extremismos violentos. En este contexto, la Policía Nacional dispone del Plan Operativo de Prevención de Radicalización Violenta, integrado en el Plan Estratégico Nacional de Prevención y Lucha contra la Radicalización Violenta (PENCRAV) de la Secretaría de Estado de Seguridad.