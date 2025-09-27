La excusa de Gaza desata la violencia antisemita en Alemania: agreden a un joven judío por llevar la estrella de David

Un joven de 24 años fue golpeado en un tranvía de Erfurt, en el estado alemán de Turingia, después de que un hombre lo reconociera por llevar un collar con la estrella de David. Las autoridades investigan el caso como un delito con motivación política y han solicitado colaboración ciudadana para localizar al agresor.

El ataque ocurrió cuando el sospechoso, descrito como un hombre de unos 30 años, alto, rubio y vestido con sudadera blanca, chaqueta negra y pantalones de trabajo, reconoció el símbolo religioso del joven. Según el relato de los testigos, lo golpeó repetidamente y trató de expulsarlo del tranvía. La policía dispone de imágenes de vídeo y ha difundido la descripción para facilitar su identificación.

Las autoridades de Turingia condenaron de inmediato el ataque. Michael Panse, comisionado regional contra el antisemitismo, alertó sobre la necesidad de reforzar la respuesta institucional ante la escalada de episodios de odio dirigidos a la comunidad judía.

Contexto de aumento de incidentes

El caso se suma a una tendencia al alza en los registros de hostilidad antisemita en Alemania. En 2024 se contabilizaron 8.627 incidentes, lo que supone una media de 24 episodios diarios y un incremento del 77 % en comparación con el año anterior, según ha señalado La Razón.

El comisionado nacional contra el antisemitismo, Felix Klein, advirtió de que la oposición al conflicto en Gaza está derivando en una culpabilización colectiva de los judíos en Alemania. Klein instó a intensificar la protección de la comunidad judía y a reforzar la cooperación entre sociedad civil y fuerzas de seguridad para frenar esta tendencia.

Las autoridades locales y nacionales han coincidido en que estos incidentes representan un desafío a la convivencia democrática y requieren medidas más firmes de prevención y respuesta.