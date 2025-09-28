Cae un miembro de una banda extremeña que robó 100.000€ a mayores en Galicia con el 'tocomocho'

La Guardia Civil de Oleiros (La Coruña) ha detenido a un vecino de Navalmoral de la Mata acusado de estafar a diez personas mayores en Galicia mediante el conocido ‘timo de la estampita’ o ‘tocomocho’, con un botín que supera los 100.000 euros en efectivo y joyas.

Según ha informado el Instituto Armado, la operación comenzó el pasado mes de julio tras detectarse un primer caso en un municipio gallego. A partir de ahí, los agentes reunieron indicios que les llevaron a relacionar al sospechoso con otros nueve delitos de la misma naturaleza cometidos en diferentes localidades de Galicia.

El método utilizado consistía en convencer a la víctima, habitualmente personas de edad avanzada, de que tenían en su poder un boleto de lotería premiado o una gran cantidad de dinero. Posteriormente, ofrecían a la persona engañada la posibilidad de quedarse con ese supuesto premio a cambio de entregar una suma menor, logrando así apropiarse de dinero y joyas.

Pertenencia a grupo criminal

La Guardia Civil atribuye al detenido un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal. Según la investigación, el hombre formaría parte de una organización asentada en Extremadura especializada en este tipo de engaños.

Los agentes lograron identificar a varios de los presuntos miembros de la red tras analizar la información recabada durante los últimos meses. De momento, solo uno de ellos ha sido detenido, aunque la operación continúa abierta y la Guardia Civil mantiene la investigación con el fin de localizar y detener al resto de integrantes de la organización.

El balance provisional de lo sustraído supera los 100.000 euros entre dinero en efectivo y joyas. Todas las víctimas son personas mayores que, según el Instituto Armado, eran el objetivo principal de este grupo criminal por su vulnerabilidad ante este tipo de engaños.